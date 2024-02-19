Какие пенсии получают звезды шоу-бизнеса? На что они их тратят

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Лолита Милявская

Певица Лолита Милявская, музыкант Юрий Лоза и другие звезды отечественной эстрады получают государственную пенсию, однако не очень довольны ее размером. Какие выплаты поступают на счета знаменитостей и на что они их тратят?

Какая пенсия у Лолиты

Лолита рассказала, что размер ее пенсии составляет 23,8 тысячи рублей. Как рассказала артистка в своем Telegram-канале, она также получает надбавку к выплатам от властей Москвы.

«Всем, кто писал под моими постами „бабка“, посвящаю и подтверждаю гордость за пенсионное удостоверение. Моя пенсия составляет 23 856 рублей 55 копеек! Спасибо Москве за надбавку», — написала Лолита.

Артистка подчеркнула, что содержит семью и помогает людям на «честно заработанные» деньги. Лолита напомнила, что у налоговой службы никогда к ней никогда не возникало претензий.

Что Лоза говорил о своей пенсии

Исполнитель хита «Плот» признался, что размер его пенсии намного меньше, чем у Лолиты. По его словам, выплата составляет 16 тысяч рублей, из-за чего оставаться на плаву он может исключительно благодаря выступлениям и авторским отчислениям. Лоза отметил, что без дополнительных поступлений человек не сможет прожить на такое пособие.

«У меня пенсия 16 тысяч рублей, мне сняли доплату москвича, потому что я получаю дополнительный доход — мне авторские отчисления идут. <...> Нет, конечно, не может [пенсионер прожить на такую пенсию]. Я не смогу прожить. Если у меня не будет дополнительного заработка, то я умру от голода», — заявил Лоза в разговоре с NEWS.ru.

Одна лишь охрана на даче артиста обходится ему в 15 тысяч рублей. Ее содержание ежемесячно «съедает» даже не одну, а две пенсии Юрия Лозы.

«У меня отсутствует звание заслуженного артиста России. Думаю, мне до конца жизни даже „засрака“ не дадут. Знаете, что такое „засрак“? „Заслуженный работник культуры“», — сетовал исполнитель.

Артист рассказывал, что, став пенсионером в 60 лет, начал бесплатно ездить на общественном транспорте.

Получает ли пенсию Алла Пугачева

В 2022 году Лолита раскрыла размер государственных выплат, которые поступают на счет народной артистки СССР Аллы Пугачевой. По словам исполнительницы хита «Титаник», Примадонна получает 46 тысяч рублей.

«Все эти звания — всего лишь прибавка к пенсии. Я ее оформила. У меня 23 тысячи рублей. У Аллы Борисовны была 46 тысяч рублей, так как она — народная артистка СССР», — делилась певица.

В апреле 2022 года живущий в Израиле музыкант Майкл Горин рассказал, что пенсия 73-летней певицы в случае ее решения эмигрировать в Кесарию и не возвращаться в Россию может составить $1150. По его мнению, этой суммы Примадонне хватит, чтобы «один раз сходить в магазин».

«Пенсия в Израиле 3700 шекелей — это около $1150. По звёздным запросам Примадонны этого хватит, чтобы один раз сходить в магазин закупиться на неделю», — рассказывал NEWS.ru Горин.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Алла Пугачёва

Кто из звезд жаловался на маленькую пенсию

Бывший участник «Аншлага» Ефим Шифрин рассказывал, что получает пенсию в размере 13 тысяч рублей. Артист отмечал, что не пользуется государственными выплатами, они копятся у него на счету.

Актер Андрей Ургант получает пенсию в размере 17,5 тысячи рублей. По его словам, его расходы значительно превышают эту сумму. Кроме того, он сталкивался со сбоем работы социальных ведомств — на протяжении четырех месяцев ему не переводили пособие.

Актриса Ольга Волкова получает пенсию в размере 50 тысяч рублей. По словам артистки, этих средств ей не хватает для комфортного проживания и оплаты лекарств. Ежемесячная выплата актеру Александру Панкратову-Черному составляет 14 860 рублей, также у него есть московская надбавка в размере 30 тысяч рублей, писали «Известия».

Фокуснику Амаяку Акопяну назначили пенсию в 19 тысяч рублей, писал «Собеседник». Его коллеге по цирку дрессировщику Юрию Куклачеву поступает ежемесячно 30 тысяч рублей, ведь он имеет звание народного артиста РФ, сообщала «Телепрограмма».

Телеведущий Леонид Якубович ежемесячно получает пенсионные выплаты в размере 23 тысяч рублей. Артист заявлял, что исправно переводил отчисления с зарплаты с 1961 года и считает, что его пенсия должна быть выше.

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