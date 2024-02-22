«Голая» вечеринка, Ольга Сан, курьез с МакSим: куда пропал Прохор Шаляпин

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Прохор Шаляпин

Певец Прохор Шаляпин известен не только своим творчеством, но и активной личной жизнью. Чем сейчас занимается артист, в каких шоу принимает участие, что он говорил о «голой» вечеринке?

Чем известен Шаляпин

Прохор Шаляпин (имя при рождении — Андрей Захаренков) родился 26 ноября 1982 года в Волгограде. Он окончил вокальное отделение школы искусств, затем уехал в Москву и поступил в Музыкально-педагогический институт имени Ипполитова-Иванова на отделение народного пения, после его окончания поступил в Российскую академию музыки им. Гнесиных.

В начале карьеры артист активно участвовал в музыкальных конкурсах, был лауреатом «Утренней звезды». В 2006 году стал участником шоу «Фабрика звезд — 6» под псевдонимом Прохор Шаляпин (затем сменил имя в паспорте официально) и вызвал скандал тем, что пытался выдавать себя за потомка оперного певца Федора Шаляпина.

Что известно о личной жизни Шаляпина

Прохор Шаляпин заявлял, что первый раз женился в возрасте 18 лет, но эта информация не имеет подтверждения.

В 2013 году 30-летний певец узаконил отношения с бизнесвумен Ларисой Копенкиной, которой на момент росписи было 57 лет. В 2015 году пара развелась.

«Я не могу каждому объяснить, что мне нужно было жениться, потому что у нас с Ларисой есть свои дела по бизнесу. Некий расчет, конечно, есть у меня в отношениях с Ларисой. Но это не значит, что я альфонс и живу за ее счет. Мне хорошо с ней, она меня дополняет и приумножает мои силы», — признавался артист.

Шаляпин также встречался с моделью Анной Калашниковой. Она родила ребенка, но тест ДНК, результат которого озвучили в эфире шоу Андрея Малахова, показал, что отец мальчика не Шаляпин. Позже Калашникова утверждала, что певец с самого начала знал, что ребенок не от него, и программу с тестом устроил ради хайпа и денег.

В конце 2010-х годов исполнителя связывали романтические отношения с бывшей женой актера Армена Джигарханяна Виталиной Цымбалюк-Романовской.

В 2021 году артист женился на бизнесвумен из Канады и обладательнице миллионного состояния Татьяне-Клаудиа Дэвис, которая была старше него на девять лет. Брак просуществовал недолго — женщина заболела коронавирусом и умерла, не оставив Шаляпину наследства.

«Я постоянно о ней думаю. Вспоминаю наши круизы, поездки... Сколько у нас счастья было, сколько радости. Мы с Таней строили грандиозные планы, которые хотели воплотить в жизнь. И вдруг так все оборвалось — резко и нелепо», — рассказывал певец.

Долгое время артист появлялся на публике с актрисой Ольгой Сан, но позже стал выходить в свет один. Исполнитель признавался, что сейчас одинок.

«Да, сейчас я один. И рад этому. Я в данный момент отдыхаю от отношений. Даже не знаю, сколько буду еще один. Пока мне так очень комфортно», — говорил он.

Фото: АГН «Москва» Певец Прохор Шаляпин и его жена Лариса Копенкина, стилист Сергей Зверев, владелица сети студий маникюра Лена Ленина

Кого Шаляпин перепутал с певицей МакSим

Недавно Прохор Шаляпин опубликовал в соцсетях снимок с актрисой Мариной Федункив и назвал ее певицей МакSим.

«С замечательной талантливой певицей МакSим на съемке», — написал он.

В комментариях подписчики тут же указали артисту на ошибку. Некоторые из них предположили, что Шаляпин пошутил.

Что Шаляпин говорил о «голой» вечеринке

Прохор Шаляпин заявил, что рад тому, как развивались события после «голой» вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой. По его мнению, молодые артисты могут делать глупости в силу возраста, но их старшие коллеги понесли справедливое наказание.

«Потому что многим, кто оказался там, я прям рад, что им дали по шарам. Молодежь я не трогаю, Ивлеева, парень с носком — в силу возраста они имеют право быть глупыми», — считает Шаляпин.

Что Шаляпин говорил о спецоперации

Прохор Шаляпин поддерживает проведение спецоперации.

В октябре 2022 года певца внесли в санкционный список Украины. Он указан в числе лиц, «которые публично призывают к агрессивной войне, оправдывают и признают законной вооруженную агрессию РФ против Украины».

В сентябре 2023 года Шаляпин выразил готовность отправиться в зону проведения СВО для защиты Родины в случае всеобщей мобилизации.

«Всеобщая мобилизация — все пойдем. И я вот в этом розовом костюме в том числе. Но не надо над нами издеваться, над артистами, выставляя на потеху. Давайте сначала пойдут дети чиновников, потом артисты и вся страна в том числе», — заявил исполнитель.

Чем Шаляпин занимается сейчас

В 2023 году Прохор Шаляпин принял участие в проекте «Звезды в Африке», где поругался с актерами Александром Пташенчуком и Оскаром Кучерой.

У исполнителя сейчас не так много гастролей — концертная деятельность, согласно открытым источникам, сведена до минимума. Однако он активно участвует в различных передачах, среди которых «Я люблю мою страну».

Также певец посещает блогерские шоу. Недавно он стал гостем проекта «Народ против звезд».

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