«Песня года», поддержка СВО, Пугачева: куда пропал певец Игорь Корнелюк

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Игорь Корнелюк

Заслуженный деятель искусств РФ композитор Игорь Корнелюк известен как автор и исполнитель популярных композиций 80-х и 90-х годов. Как складываются жизнь и карьера артиста, какие последние новости выходили о нем?

Чем сейчас занимается Игорь Корнелюк

Игорь Корнелюк оставил концертную деятельность. Последний раз он выступил перед зрителями в 2022 году в честь своего 60-летия, исполнив хиты «Билет на балет», «Ходим по Парижу», «Возвращайся», «Пора домой», «Клево» и другие.

Сейчас он занимается написанием музыки к кино и спектаклям. Свободное от творчества время музыкант проводит с женой дирижером Мариной Корнелюк. На протяжении долгих лет она также является его директором. У супругов есть сын Антон. Молодой человек не пошел по стопам родителей и получил образование в сфере компьютерных технологий.

Почему Корнелюк не участвует в «Песне года»

Игорь Корнелюк более 20 лет не появляется на музыкальном фестивале «Песня года». Последний раз его приглашали в 2003 году. Тогда он исполнил свой хит из «Бандитского Петербурга» «Город, которого нет».

В январе композитор признался, что не участвует в «Песне года» по личному желанию.

«Я не участвую во всей этой истории: просто не играю в эти игры. Мне перестало это быть интересно. Я не рвусь туда и никаких заявок не подаю», — объяснил музыкант.

Он также рассказал, что не держит обиды на продюсера «Песни года» Игоря Крутого, с которым ранее состоял в дружеских отношениях.

«С Игорем Крутым сейчас мы практически не общаемся. Когда-то мы общались много, но это было очень давно. Еще в 80-е годы. У меня нет никакой обиды. Я просто сам не проявляю никакой инициативы по причине бессмысленности этого всего. Я немножко другим занимаюсь, вот и все», — сообщил Корнелюк.

Что известно о болезнях Корнелюка

Игорь Корнелюк в 2022 году признался, что страдает от сахарного диабета, ишемической болезни сердца, стенокардии и последствий перенесенного коронавируса.

«Я долго не проживу, так что уже безалкогольная водка, да резиновая женщина — и вот этот весь путь», — сообщил он Пятому каналу.

По словам музыканта, врачи посадили его на строгую диету, благодаря которой он похудел на 24 килограмма. Также медики настоятельно рекомендовали отказаться от алкоголя.

«Когда у тебя сахарный диабет, когда у тебя там проблемы с сердечно-сосудистой системой и такие какие-то вещи начинаются, ты уже понимаешь, что спиртное не является тем способом расслабиться. Очень любил это дело, очень любил, мне очень нравилось. Вот сейчас я себе не позволяю ничего», — добавил композитор.

Что Игорь Корнелюк говорил про СВО

Игорь Корнелюк в день начала спецоперации сообщил, что он положительно относится к СВО, если действия российских властей, признание независимости ЛДНР и право на их защиту помогут избежать гибели людей в Донбассе.

Композитор также отреагировал на предложения лишать званий артистов, которые покинули Россию после начала СВО. По мнению деятеля искусств, подобные меры являются «перегибом». Он заверил, что никогда не будет «бросать камни в людей», которые внесли вклад в развитие культуры.

«Мне кажется, что это на эмоциональной волне, это перегиб. Я не знаю, может, я неправ. Все-таки если человек что-то заслужил, так он это уже заслужил. Да, потом он что-то делает не так, как ожидают от него люди, но я не осуждаю. Все люди взрослые, у каждого свое право», — сказал Корнелюк ТАСС.

Что Корнелюк говорил про Пугачеву

Игорь Корнелюк участвовал в первых «Рождественских встречах» народной артистки СССР Аллы Пугачевой. В интервью NEWS.ru композитор признался, что принимать участие в новогоднем песенном фестивале певицы было очень почетно и считалось у артистов знаком качества, однако Примадонне приходилось сниматься простуженной.

«Декабрь — простудное время, и она [Пугачева] была не очень здорова. Она активно себя распевала и на адреналине выходила на сцену и пела, хотя я понимал, что петь ей было непросто, она была простужена», — рассказал он.

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