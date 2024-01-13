Корнелюк раскрыл причину отказа от участия в «Песне года» Корнелюк заявил, что не участвует в «Песне года» из-за потери интереса

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Игорь Корнелюк

Советский и российский певец Игорь Корнелюк заявил, что не принимает участия в телевизионном фестивале «Песня года», поскольку ему перестало это быть интересным. Как заявил артист в беседе с MK.RU, он не рвется на мероприятие и почти не общается с «отцом» фестиваля Игорем Крутым.

Я не участвую во всей этой истории: просто не играю в эти игры. <...> Мне перестало это быть интересно. Я не рвусь туда и никаких заявок не подаю, — объяснил Корнелюк.

По словам артиста, у него нет никакой обиды на Крутого, с которым он много общался в 80-е годы. Как подчеркнул Корнелюк, он лично не проявляет никакой инициативы из-за «бессмысленности всего этого». Певец отметил, что его больше интересует написание музыки к кино и спектаклям, чем создание песен.

Композитор и певец Юрий Лоза ранее раскритиковал тексты участников «Песни года». По словам артиста, в частности, ему непонятны композиции Николая Баскова, Кристины Орбакайте, Ларисы Долиной и Димы Билана. Он признался, что изучение песен коллег стало его новым развлечением в новогодние праздники. Лоза считает, что многие звезды сами не понимают смысла собственных песен. В качестве примера он перечислил строки «А сердце было камень. Чиркнули спичку в пламя» из песни Баскова и «Через день я живу на распятье» из композиции Билана.