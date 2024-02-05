Украина, ссора Порывай и Тарзана, отъезд в США: где сейчас Наташа Королева

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Наташа Королева

Заслуженная артистка России Наташа Королева родилась на Украине, но поддерживает РФ. Чем сейчас занимается певица, что известно о конфликтах в ее семье?

Чем известна Королева

Наташа Королева (настоящая фамилия — Порывай) родилась 31 мая 1973 года в Киеве в семье заслуженной артистки Украины Людмилы Порывай и хормейстера академического хора Владимира Порывая.

Королева начала выступать на сцене еще в детстве: сначала пела в хоре, потом поступила в музыкальную школу и хореографическую студию. В 1987 году получила диплом конкурса «Золотой камертон», выступив в составе киевского молодежного ансамбля «Мираж».

В 1988–1991 годах училась в Киевском эстрадно-цирковом училище по классу вокала. Летом 1989 года отправилась на гастроли в США как солистка детской рок-оперы «Дитя мира». Там ей предложили поступить в Рочестерский университет, но будущая звезда решила вместо этого поехать в Москву. В российской столице исполнительница прошла прослушивание у композитора Игоря Николаева.

Что известно о личной жизни Королевой

Наташа Королева была замужем два раза. Ее первым супругом стал Игорь Николаев, они были вместе с 1992 по 2001 год. Композитор написал хиты Королевой «Желтые тюльпаны», «Почему умирает любовь», «Маленькая страна», «Подсолнухи» и многие другие.

«Мне непросто дался этот развод. Мы его прошли достойно, я считаю. Понятно, что семьями мы не дружим, но мы общаемся, здороваемся. Есть ситуации, когда мы в общем кругу друзей, это случается редко. Друзья получают удовольствие от нашей компании», — делилась артистка.

Второй муж исполнительницы — стриптизер Сергей Глушко (Тарзан). Пара поженилась в 2003 году. У супругов есть сын Архип.

В 2020 году в СМИ появилась информация о том, что Глушко изменил Королевой. Однако певица не развелась с танцором, а встала на его защиту.

«Я не считаю, что он мне изменил. Вот этот его выброс, который он выдал. Ты же видишь, он такой импульсивный. Взрослый ребенок! Я считаю, что это подстава. Раскрутить любого чувака — проблем нет. Если он нормальный мужик. Было за него переживание. Развели. Я его не оправдываю. Я его люблю, конечно, но не оправдываю», — заявила она в интервью Ксении Собчак.

В 2021 году в шоу «Секрет на миллион» Королева рассказала, что у нее есть внебрачная дочь. Она объяснила, что подарила яйцеклетку другу из Киева, который переехал в США. Суррогатная мать выносила малыша, девочка родилась в 2019 году. Согласно секретным документам, только в 16 лет она узнает, кто ее настоящая мама.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Наташа Королева и Сергей Глушко (Тарзан)

Почему мама Королевой поссорилась с Тарзаном

Людмила Порывай в августе 2022 года посетила концерт украинской певицы Ирины Билык в США, накинув на плечи украинский флаг. После выступления мама певицы поднялась на сцену и выкрикивала националистические лозунги.

После этого Порывай публично оскорбила Тарзана, который в первые дни спецоперации поддержал действия властей РФ. Когда мать Наташи Королевой поднялась на сцену, то Белык спросила по-украински: «Моя дорогая, ваш зять оказался говном?» Теща Тарзана не стала заступаться за него и в ответ показала, что разделяет мнение артистки.

В поддержку Украины Порывай также поставила на аватарку в соцсетях снимок, сделанный на фоне украинского флага.

В мае 2023 года Порывай из Майами приехала в Москву на день рождения дочки и задержалась в российской столице. Летом она перестала вести соцсети и появлялась только на видео в аккаунте Королевой.

В августе артистка рассказала, что сейчас в их семье царят согласие и покой.

«У нас в семье все хорошо. Бывают шероховатости, разные взгляды на вещи и события. Но такое случается во многих семьях», — заявила Королева.

Наличие конфликта в семье опроверг и Тарзан. По его словам, он находится в хороших отношениях с тещей.

Почему Королевой запретили въезд на Украину

С 2003 года Наташа Королева состоит в партии «Единая Россия».

В 2016 году Служба безопасности Украины запретила певице въезд в страну.

Королева объяснила, что ей запретили въезд на Украину из-за обвинений в пропаганде экстремизма.

«Они решили, что песня „Маленькая страна“ призывает к экстремизму. Серьезно. Что я призываю своим творчеством, своими песнями к экстремизму. Поэтому меня категорически нельзя пускать», — прокомментировала исполнительница.

Чем сейчас занимается Королева

Наташа Королева продолжает творческую деятельность. Ее ближайшие концерты запланированы в Серпухове (25 февраля), Чехове (26 февраля), Рязани (6 марта), Москве (10 марта), Борисоглебске (31 марта), Липецке (25 марта), Мичуринске (1 апреля) и Ярославле (9 апреля).