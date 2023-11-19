Ссора с Тарзаном, украинский флаг: как сейчас живет Людмила Порывай

Фото: Геодакян Артем/ТАСС

Людмила Порывай

Заслуженная артистка Украины Людмила Порывай получила известность в России благодаря работе на Первом канале. Как сейчас живет мама певицы Наташи Королевой, что известно о ее местонахождении?

Как Людмила Порывай прославилась в России

Мать Наташи Королевой Людмила Порывай прославилась в России после того, как вместе с дочерью стала ведущей программы «Время обедать!» на Первом канале. Передача выходила в эфир на протяжении двух лет.

После ее закрытия Порывай стали приглашать сниматься на НТВ и «Россию 1» в качестве эксперта различных шоу.

В 2018 году Людмила Порывай выпустила свою первую песню «Пальчики оближешь», а вместе с Наташей Королевой исполнила композицию о Майами. По признанию артистки, петь сольно она начала с подачи телеведущего Ивана Урганта, который дал ей совет после участия в его программе «Вечерний Ургант».

Почему Порывай поссорилась с Тарзаном

Людмила Порывай в августе 2022 года посетила в США концерт украинской певицы Ирины Билык. Мама Королевой пришла на ее выступление, накинув на плечи украинский флаг, а позднее поднялась на сцену и выкрикивала националистические лозунги.

Затем Порывай публично оскорбила своего зятя Сергея Глушко, известного как Тарзан. В первые дни СВО он поддержал позицию российских властей, о чем вспомнила Ирина Билык. Когда Людмила Порывай поднялась на сцену, певица спросила по-украински: «Моя дорогая, ваш зять оказался говном?» Теща Тарзана не стала заступаться за него и в ответ показала, что разделяет мнение артистки.

В поддержку Украины Людмила Порывай также разместила на аватарку в социальных сетях свое фото, сделанное на фоне украинского флага.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Тарзан (Сергей Глушко)

Где сейчас живет Людмила Порывай

Мать Наташи Королевой больше тридцать лет живет в Майами, куда переехала из Киева в 90-е годы. После эмиграции она познакомилась со вторым супругом Игорем Эльпериным, который в Штатах создал успешный ресторанный бизнес.

«Волею судьбы моя мама уехала в Америку, вышла замуж и осталась там жить. Она в Майами уже много лет. Я приезжаю к ней в гости с удовольствием на какое-то время, но дальше не могу: не мое», — рассказала Королева на YouTube-канале Светланы Бондарчук.

Людмила Порывай владеет в Америке несколькими квартирами. Она рассказала, что живет на деньги, которые получает от аренды недвижимости и за счет местной пенсии. В Америке ей положены выплаты по старости в размере $600, несмотря на то, что она никогда не работала.

В мае 2023 года Порывай из Майами приехала в Москву на день рождения Наташи Королевой и задержалась в российской столице. Летом мать артистки перестала вести социальные сети и появлялась только на видеороликах в аккаунте дочери.

В августе Королева рассказала, что в настоящий момент в их семье царит согласие и покой и ее мать все еще остается в России.

«У нас в семье все хорошо. Бывают шероховатости, разные взгляды на вещи и события. Но такое случается во многих семьях. Чтобы закончить историю с этими разговорами, скажу, что, пока мама гостит у нас в Москве, мы живем все вместе на даче. И в нашей семье поддерживаем дружелюбное настроение», — сказала она MK.RU.

Наличие конфликта в семье опроверг и Сергей Глушко. Он заверил, что находится в хороших отношениях с тещей и супругой.

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