Пугачева, молчание об СВО, отказ от свадьбы: куда пропал Евгений Дятлов

Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Евгений Дятлов

Заслуженный артист России Евгений Дятлов прославился благодаря роли капитана Дымова в сериале «Улицы разбитых фонарей» и съемкам в шоу «Маска» в костюме Мухомора. Что известно о карьере и личной жизни артиста, какие последние новости выходили о нем?

Чем сейчас занимается Евгений Дятлов

В 2023 году Евгений Дятлов представил музыкальную программу «Имена на все времена», в рамках которой исполнял известные русские песни и романсы. Сейчас артист продолжает гастролировать по России с сольными концертами, а также с постановкой «Остров заблудших душ», где играет одну из главных ролей.

Театральную и музыкальную карьеру Дятлов совмещает со съемками в кино. В прошлом году он снялся в многосерийном детективе «Медвежий угол» для канала НТВ и в фильме «У людей так бывает».

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Евгений Дятлов

Что Дятлов говорил про Украину

Евгений Дятлов провел детство в Днепропетровской области. После начала конфликта на Украине артист заявил, что не хочет быть «заложником геополитических игр», поэтому не намерен вставать на чью-либо сторону.

«Я ведь даже призывался с Украины! Все мои сослуживцы, мои однополчане — украинцы. Сейчас в Facebook (деятельность в РФ запрещена) один из моих ближайших друзей настроен категорически против России, он составляет свое мнение по одному потоку информации, я получаю совсем другую информацию, и, по моим ощущениям, мой друг Серега — оголтелый. Но я не выражаю своего мнения. Я сразу понял: раз Серега думает так, а мы — так, то правда где-то посередине, она выплывет потом», — заявил Дятлов в 2014 году.

Ситуацию в соседней стране артист назвал «большой игрой» и выразил сожаление, что общая культура Украины и России оказалась в подорванном состоянии.

«Нас всех разыгрывают в темную, и я к этому не хочу иметь отношения. С концертами на Украину меня никто не звал, и мне кажется, что сейчас гастроли там неуместны», — отметил он.

За что Дятлов получил деньги от Пугачевой

Евгений Дятлов вместе с певицей Дианой Арбениной участвовал в проекте Первого канала «Две звезды». В одном из эфиров они исполнили песню народной артистки СССР Аллы Пугачевой «Айсберг». Артисты заняли второе место в финале программы в 2008 году, но получили от Примадонны ее личную премию в размере $50 тысяч и две золотые звезды.

После участия в программе Евгений Дятлов рассказал, что за кулисами он не общался с Аллой Пугачевой, однако во время съемочного процесса получил от нее все, что хотел.

«Если бы я еще был мальчиком, премия окрылила бы меня, дала бы путевку в жизнь. Но, хотя я человек состоявшийся, все равно именно ее признание было особенно приятным. Помню, как я, работая на заводе в Никополе, слушал песни Аллы Пугачевой. И если бы кто-то мне тогда сказал, что я буду стоять с ней на одной сцене, а она при этом еще и будет меня хвалить, я бы посчитал это заоблачными фантазиями», — отметил артист.

Что известно о личной жизни Евгения Дятлова

Первой супругой артиста была актриса Дарья Юргенс. Они поженились во время учебы в театральном училище, в 1991 году у них родился сын Егор, однако вскоре этот брак распался. Сейчас Егору Лесникову (носит фамилию своего деда) 32 года, он пошел по стопам родителей. Дятлов рассказал в интервью актрисе Юлии Меньшовой, что сын во многом повторил их с Юргенс историю: он женился на возлюбленной в 18 лет, в браке у них родилась дочь, а потом они развелись.

Во второй раз Евгений Дятлов сыграл свадьбу с Екатериной Дятловой. В этом союзе появился второй сын Федор. Супруги развелись из-за измен артиста.

Третий брак актер заключил с актрисой Юлией Джербиновой. В 2007 году у них родилась дочь Юлия благодаря процедуре ЭКО. В январе прошлого года стало известно о разводе пары. Позднее Дятлов вышел в свет в сопровождении его личного агента Дарьи, однако опроверг информацию о наличии романа между ними, а также заверил, что на настоящий момент не планирует жениться.

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