Пугачева и Галкин: последние новости 5 февраля, где сейчас, клан певицы

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/Агентство «Москва»

У народной артистки СССР Аллы Пугачевой был свой клан, а выступления ее мужа, юмориста Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), продолжают отменять. Какие еще последние новости про супругов известны сегодня, где они могут находиться сейчас?

Что известно о клане Пугачевой

Концертный директор Сергей Лавров заявил NEWS.ru, что у Аллы Пугачевой был свой клан, в который входили ее родственники, а также семья модельера Валентина Юдашкина, певцы Александр Буйнов с женой и Борис Моисеев, продюсер Александр Доцман и звукорежиссер Александр Кальянов. К этому же кругу он отнес Сергея Пенкина и Валерия Леонтьева.

Продюсер пояснил, что существовал также «дальний» круг. В него входили те артисты, которым Примадонна «разрешала» выступать с собой на «Рождественских встречах» и сборных концертах с ее участием.

Связана ли Пугачева с «отменой» Киркорова

По информации MK.RU, Алла Пугачева могла сыграть роль в «отмене» своего экс-супруга, народного артиста России Филиппа Киркорова. Дело в том, что после отъезда певицы из РФ Киркоров начал положительно отзываться о ней и даже процитировал ее во время недавнего концерта в Дубае.

По данным издания, в российском шоу-бизнесе считают, что именно позитивные комментарии о Примадонне стали одной из причин «бойкота», объявленного поп-королю после участия в «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Филипп Киркоров

Где отменили концерты Галкина и почему

Концерт Максима Галкина отменили в городах Паттайя и Пхукет в Таиланде. Мероприятия должны были состояться 24 и 25 января соответственно.

«В Таиланде местные власти весьма жестко реагируют, если артисты допускают политические высказывания со сцены», — уточнил источник.

Кроме того, недавно власти Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) оштрафовали юмориста на 100 тысяч дирхамов (примерно 2,4 млн рублей) за политические высказывания на концертах и корпоративах в Дубае. Артист негативно высказывался о России, а на одном из выступлений продолжил за зрителями фразу украинских националистов.

Несколько дней назад Галкина также не пустили в Индонезию. 27 января концерт комика должен был пройти на Бали, но ему отказали во въезде из-за «разжигания межнациональной ненависти на концерте в Дубае», сообщил Telegram-канал Mash.

«В запрещенной инсте артист поведал: за два дня до приезда ему одобрили рабочую визу, документы для выступления были в порядке. Однако попасть на остров и выступать в IC Center Bali с программой „Прекрасное недалеко“ не получилось. Сотрудники аэропорта сослались на письмо от правительства РФ», — пишет Mash.

При этом представитель МИД Индонезии Лалу Мухаммад Икбал утверждает, что Галкину отказали во въезде из-за иммиграционных проблем.

«По информации Главного управления иммиграции, отказ Максиму Галкину во въезде на территорию Индонезии был полностью обусловлен иммиграционными причинами», — сообщил дипломат.

Фото: Игорь Иванко/Агентство «Москва» Максим Галкин

Что про отъезд Пугачевой и Галкина сказали их коллеги по шоу-бизнесу

Композитор и музыкант Евгений Кобылянский надеялся, что Алла Пугачева «отменит» Максима Галкина. По его мнению, Примадонна должна была поступить по-другому в сложившейся ситуации.

«На мой взгляд, человек ее статуса и уровня должен был поступить по-другому. И, честно говоря, я надеялся на то, что она, „отменив“ свое нынешнее окружение — Галкина и остальных, — скажет: „Россия, я с тобой!“ Я предполагал, что она будет под российским флагом», — заявил музыкант NEWS.ru.

Звезда «Универа» Алексей Гаврилов подчеркивал, что ему «неприятны» Пугачева и Галкин.

«Мне неприятны эти артисты, и мне даже не хочется их обсуждать и тратить свое время. Мне наплевать, что они сделали для страны в плане культуры. Галкин мне вообще никогда не нравился, это просто обычный пародист, актер эстрадного жанра. Кроме того что кривляться на сцене, он, наверное, ничего не умеет. Да, он кривлялся талантливо, но на этом все. Пугачева — женщина, которая неоднократно паразитировала на российской эстраде, пропускала через себя огромную плеяду артистов и зарабатывала на них, манипулируя. Я это все знаю изнутри. Видимо, Алла Борисовна считает, что раз ее песни слушают миллионы людей, то она может поливать грязью наше могучее российское государство. Но это не так. Собака лает — караван идет. Пусть лают дальше, а мощная Российская империя на всех парусах идет к свободе», — высказывался артист NEWS.ru.

По мнению народного артиста РФ Евгения Князева, причиной отъезда Пугачевой могло стать желание сохранить свои зарубежные активы.

«Ну зачем же она так поступила? Каждый человек невольно задавал себе такой вопрос. Я ведь тоже помню, когда она представляла нас на конкурсе в Сопоте, я помню этот период, мы же тоже ею гордились. Она целую страну представляла, она за нас выступала — за Россию, за Союз. Все это было. Ну а теперь уже все это забылось, так? Вероятно, миром правят деньги. Я в этом не понимаю ничего. Но, возможно, причина именно в этом. Что-то такое у нее могли отнять, наверное», — сказал он.

Где сейчас могут находиться Пугачева и Галкин

1 февраля состоялось выступление Максима Галкина в Сиднее. Недавно он опубликовал в соцсетях видео из сиднейского парка. Подписчики не узнали комика из-за фильтров и пошутили, что он заглянул в сад с молодильными яблоками, так как предстал без морщин.

Местоположение Пугачевой на данный момент неизвестно. В декабре она вместе с мужем посетила юбилей лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) в Израиле.

По информации НТВ, из Израиля Пугачева и Галкин вернулись на Кипр, куда переехали в конце октября 2023 года. После новогодних праздников, по данным KP.RU, супруги вместе с детьми собирались отправиться в Лондон, однако ведущий шоу «Сорян, это пранк» Сурен Каграманов заявил, что артисты переедут в США, где у Примадонны есть недвижимость.

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