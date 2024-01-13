Галкин и Сердючка попали на штрафы после концертов в Дубае Mash: Галкина и Сердючку оштрафовали после концертов в ОАЭ из-за критики России

Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

Андрей Данилко (Верка Сердючка)

Правительство Объединенных Арабских Эмиратов оштрафовало шоумена Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) на 100 тысяч дирхамов (2,4 млн рублей) из-за политических высказываний на концерте, сообщает Telegram-канал Mash. По его информации, с проблемами с законом в Дубае также столкнулся украинский артист Андрей Данилко, выступающий под псевдонимом Верка Сердючка.

Как передает канал, Сердючке навсегда закрыли въезд на территорию ОАЭ после проведенного в 2022 году корпоратива, на котором арабские власти усмотрели признаки разжигания межнационального конфликта. В свою очередь Галкин получил штраф из-за выступления в 2023 году, во время которого он негативно высказывался о России и ее жителях, а также продолжил за зрителями проукраинский лозунг. Отмечается, что департамент туризма и коммерческого маркетинга Дубая пристально следит за выступлениями звезд.

Запрет на выступления в ОАЭ и крупный штраф также грозит российскому рэперу Мирону Федорову (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), более известному как Оксимирон. Причиной этому также стали антироссийские высказывания музыканта на концерте в Дубае. Местные органы проводят проверку в отношении Оксимирона на предмет разжигания межнациональной розни.