Михалков заявил, что Пугачева безвозвратно потеряла статус в России Михалков: Пугачева не сможет вернуть свой статус после возвращения в Россию

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Алла Пугачева

Певица Алла Пугачева не сможет вернуть былой статус после возвращения в Россию, заявил ТАСС кинорежиссер, председатель Союза кинематографистов РФ Никита Михалков. По его словам, исполнительница уже никогда не сможет занять то место, которое она занимала до отъезда из России. При этом он отметил, что она вполне может обойтись и без него, если будет «продолжать жить в стране Рублевка».

То же место, которое она занимала, она не займет никогда. Если она будет продолжать жить в стране Рублевка, <...> то там все будет так, как и было. Это такие люди, которые совершенно спокойно могут обойтись без Челябинска, без Мурманска, без Владивостока. Они без всего этого и обходились, — заявил Михалков.

Режиссер также высказался о работе с артистами, вернувшимися из-за границы и ранее выступавшими с критикой в адрес специальной военной операции. По его словам, он готов работать с актерами, если увидит, что они полностью переосмыслили ситуацию. В качестве примера он привел актрису Ирину Горбачеву, которая изначально выступала против СВО, однако затем сменила свою позицию.

Я увидел интервью, где Ира рассказала о том, что с ней произошло, как она изменилась. <...> Она просто рассказала о движении своей души, что с ней произошло за это время, и почему она изменила свою точку зрения. И я ей верю. Я готов с ней работать, — подытожил Михалков.

Певец Юрий Лоза ранее заявил, что Пугачева больше не нужна россиянам. По его мнению, это связано с тем, что ее репертуар давно разобран другими исполнителями. Кроме того, Пугачева выделялась на фоне других музыкантов своей аурой и различными скандалами, однако сейчас она не представляет особого интереса, считает певец.