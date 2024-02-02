«Ребенок на каникулах»: Галкина высмеяли за использование фильтров на видео Поклонники сравнили Галкина с подростком после использования молодящих фильтров

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Максим Галкин

47-летний юморист Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) в своем блоге в Instagram (деятельность в РФ запрещена) выложил видео из Сиднея, на котором выглядит моложе своих лет. Поклонники в комментариях сравнили шоумена с подростком и предположили, что он использует омолаживающие фильтры. Некоторые зрители назвали Галкина «ребенком на каникулах», который «впервые вырвался из дома».

Такое ощущение, что мальчик, как впервые вырвался из дома. То были строгие родители, то такая же строгая, контролирующая старая жена. И вот свершилось. Ребенок на каникулах, один, без взрослых! Свобода! — поиронизировала в комментариях Любовь Казанцева.

Пользовательница Ирина Тихомирова отметила, что, несмотря на использование омолаживающих фильтров, руки юмориста дрожат, и предположила, что виной тому алкоголь. Подписчица Лена Корделюк сообщила, что Галкин нашел «эликсир молодости». Зрительница Ирина Шан пристыдила артиста за использование омолаживающих фильтров при «пожилой жене». Инна Горенькова написала, что на видео Галкин выглядит так, будто оно записано 20 лет назад.

Я подумала, что это какое-то видео старое, где вам лет 20, — отметила пользовательница Ирина.

Ранее стало известно, что Галкин отправился в Австралию после того, как власти Индонезии не пустили его на Бали. Несколько дней назад Галкина выдворили из страны по прилете на индонезийский остров, он планировал дать выступление на Бали, намеченное на 27 января. Он прибыл в Индонезию из австрийской Вены, имея при себе необходимые документы, в том числе гастрольную визу. Концерт должен был состояться в торговом центре Bali Mall Galeria, однако по прибытии артиста выдворили из страны без объяснения причин.