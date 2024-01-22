Опубликован список звезд, заступившихся за Аллу Пугачеву Киркоров, Крапивина и Навка вошли в список поддержавших Аллу Пугачеву звезд

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Алла Пугачева, Нателла Крапивина, Татьяна Навка, Филипп Киркоров

NEWS.ru составил список звезд, которые заступились за уехавшую из России певицу Аллу Пугачеву. В том числе в него вошла продюсер Нателла Крапивина, которая на своем YouTube-канале назвала Примадонну «скифским золотом». Она вспомнила старую присказку о том, что Пугачева является певицей всех времен в России.

Особенно смешно, когда я сталкиваюсь с тем, что мои в прошлом приятели, какие-то знакомые из шоу-бизнеса вдруг начинают сквернословить в отношении Аллы Пугачевой. Которая абсолютное «скифское золото». Не зря говорят, что Брежнев был мелким политическим деятелем в эпоху Пугачевой, — сказала экс-продюсер певицы Светланы Лободы.

Крапивина высмеяла звезд, которые в текущей ситуации «смешивают с дерьмом» уехавшую артистку. По ее словам, этим деятели шоу-бизнеса лишь унижают себя.

Также в списке оказался бывший супруг Пугачевой Филипп Киркоров, который, по словам шоумена Гогена Солнцева, сильно пострадал из-за слов в поддержку певицы. Это, по словам Солнцева, повлияло на «отмену» Киркорова после участия в «голой» вечеринке в «Мутаборе».

Кроме того, в декабре олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка отказалась назвать Пугачеву предательницей, заявив, что та уехала из России вслед за мужем. В ноябре муж спортсменки, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что определение «родственник иноагента» не является и не должно являться именем нарицательным и любой гражданин России свободно приезжает на свою родину и выезжает за границу.

Ранее бывший продюсер Григория Лепса Евгений Кобылянский заявил, что певица Алла Пугачева вряд ли будет помогать артисту Филиппу Киркорову в случае его отъезда из России на фоне скандала после «голой вечеринки». По его словам, даже с учетом дружеских отношений с экс-супругом у Примадонны есть свои заботы и своя семья.