«Надеялся, Пугачева отменит Галкина»: экс-продюсер Лепса об уехавших певцах

Фото: Личный архив

Евгений Кобылянский

Российский композитор и музыкант Евгений Кобылянский был продюсером Григория Лепса, работал с Аллой Пугачевой, Лаймой Вайкуле, Валерием Леонтьевым, Тамарой Гвердцители и многими другими звездами первой величины в нашей стране. После начала СВО продюсер воспитывает молодежь и дает концерты на Донбассе. О выборе Пугачевой, антироссийских высказываниях Вайкуле, исчезновении Гвердцители, молчании Валерия Леонтьева Кобылянский рассказал в эксклюзивном интервью NEWS.ru.

«Киркорову хотелось угнаться за молодыми»

— Большинство представителей российского шоу-бизнеса продолжают жить как будто в иной парадигме ценностей. Нашумевшая «голая» вечеринка тому пример. Почему так?

— Я вообще эту вечеринку воспринимаю как самостоятельную и уникальную спецоперацию. Кто-то гениально рассчитал — собрать их в одном месте и вдарить, не иначе.

— Мне кажется, что отечественные звезды немного «оторваны от реальности».

— Нет, они не понимают, для них СВО очень далеко: «Ладно, скоро закончится». Вы какой позиции хотите от них, если там уровень образованности (многих в российском шоу-бизнесе. — NEWS.ru) чуть выше нулевой отметки, то есть букварь и таблица умножения. Гражданский выбор — это работа интеллекта, его надо воспитывать.

— Филипп Киркоров до «голой» вечеринки несколько месяцев хвалился в интервью результатами своих пластических операций, это была для него главная тема.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Филипп Киркоров

— А что зацепились за Киркорова? Он в своем амплуа. Давайте вспомним времена еще десятилетней давности. Филипп делал новые программы, рос как артист, миллионы людей ему рукоплескали. Заслужил (звание народного артиста. — NEWS.ru). Пока не начались эти кресты, разрушающиеся на сцене, и так далее. Когда уж унесло кукуху, и земля ей пухом. Ему, очевидно, хотелось угнаться за молодыми. Но говорить сейчас, что «недостоин», — это как минимум странно, ну раньше-то ему позволялось. Он к этому привык. Как привык весь отечественный шоу-бизнес к определенной модели поведения.

— Например?

— Смотрите, вот «Песня года». Ни один артист не протянул руку SHAMAN. У меня к нему неоднозначное отношение. Я не воспринимаю его как личность, это просто проект для меня. Но неважно. Если я с человеком оказываюсь на одной сцене, то кодекс профессиональной этики обязывает — я его поприветствую и буду поддерживать. Единственным человеком, который протянул ему руку, был Гриша Лепс. Подошел, похлопал по плечу по-товарищески. (А больше никто из артистов.)

Вот эта местечковая клановость, она даже не в сути самого SHAMAN заключается. Для них (некоторых представителей российского шоу-бизнеса. — NEWS.ru) любой новичок, который пытается встать на их уровень, это целая трагедия. Я не знаю, зависть это или нет. Все состоявшиеся люди, обеспечены, чего завидовать?

«Надеялся, что Пугачева „отменит“ свое нынешнее окружение»

— Кстати, Лепс одним из первых российских артистов поддержал СВО.

— Гриша, во-первых, умный человек. Во-вторых, у него всегда было все в порядке с совестью по отношению к своему зрителю. Его популярность и великость, они же произошли благодаря кому? Благодаря российскому зрителю, русским людям. Он понимает прекрасно свою публику. И конечно, он ее не предаст.

— Стал ли для вас неожиданностью выбор Пугачевой?

— На мой взгляд, человек ее статуса и уровня должен был поступить по-другому. И, честно говоря, я надеялся на то, что она, «отменив» свое нынешнее окружение — Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и остальных, — скажет «Россия, я с тобой!». Я предполагал, что она будет под российским флагом.

Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press Алла Пугачева

Она способна быть лидером. Хоть и отошла от дел давно уже. Но и то, что успела сделать за свою творческую карьеру, могло легко в одну секунду вернуть ее на самый верх. Как лидера, который бы своим мнением и отношением к происходящем развернул бы многих коллег в нужном направлении. Но она не захотела брать на себя эту функцию. Вероятно, сегодня ей нужна безопасность и тихая гавань для детей, которых она безумно любит. Она посчитала так, имеет право на свое мнение. По крайней мере, я не слышал от нее никаких оскорбительных высказываний.

— А как же «холопы и рабы»?

— Я не знаю, в каком контексте это было употреблено. Выдернуть несколько слов из контекста — самое простое дело. Проанализировать весь текст и понять, к чему сказано и кому адресовано, это сложнее.

— Вы бы пожали руку Пугачевой? Если бы, например, сейчас встретились случайно?

— Пожал бы. Да, наши взгляды отличаются, но это не отменяет моего профессионального и человеческого уважения к ней. Памятуя о творчестве, которое она подарила миллионам зрителей, гениальных песнях, которые и сегодня запусти на радио — они будут хитами. «Мухи и котлеты» должны существовать отдельно. Для меня Алла — это человек, с которым довелось работать в годы расцвета. И которая, будучи тогда Примадонной, могла вообще не заметить моего творчества. Но она заметила и моего артиста поставила в свои «Рождественские встречи».

Назовите мне хотя бы одну причину, по которой я должен не подать ей руки. То, что ее позиция отличается от моей, не является водоразделом. Более того, может быть, в какой-то момент она, общаясь со мной, например, изменит свое отношение к происходящему. Я умею убедить.

«Пусть слова Вайкуле останутся на ее совести»

— Лайма Вайкуле совершенно точно позволила себе определенные высказывания в адрес России.

— Хотя ведь популярность и статус ей достались как раз из СССР, из России. По мнению Вайкуле, из страны «топорной и лапотной» по отношению к зализанной и сытой Европе. Но тем не менее она же не в Германии и не в Америке стала звездой. А на сценах Москвы, Ленинграда, Челябинска, Екатеринбурга... Для меня, по меньшей мере, странно, когда человек открыто выступает с неприятными высказываниями в адрес страны, которая, в общем, искренне ценила его творчество.

— Почему она так считает?

— «Почему так» — надо у нее самой, наверное, спросить. А Прибалтика, тоже не вся русофобская. Там огромное количество русскоговорящих и русскомыслящих людей. Некоторые из них, с кем я знаком, — ученые, музыканты. В силу того, что они не захотели расставаться с русским языком и культурными традициями, они получили, например, в паспорте отметку alien — существо. То есть их не признали гражданами Латвии. Это политика властей таких маленьких стран, которая не может быть самостоятельной. Я не Господь, чтобы осуждать кого-либо. Пусть слова Вайкуле останутся на ее совести.

Фото: Aleksandr Gusev/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Лайма Вайкуле

«Бываю в зоне проведения СВО»

— Вы же родились в Киеве?

— Да, я идеальная мишень — киевский еврей, патриот России. Меня можно четыре раза расстрелять, собрать патроны и еще раз расстрелять.

24 февраля 2022 года, когда началась СВО, я выложил в социальные сети на своей странице фото российского флага. Написал, что не являюсь политиком, не осуждаю и не обсуждаю граждан других стран или действия их властей, пока не разберусь в ситуации. И я призвал всех, кто называет себя моими друзьями, сделать то же самое в отношении моей страны и ее руководства.

Я гражданин России, таковым останусь. И, что бы ни происходило дальше, буду действовать сообразно тому, как должен действовать гражданин России. Поток оскорблений в свой адрес я получил такой, которого за всю жизнь, наверное, не знал. В том числе от людей, многим из которых я в разные годы жизни сильно помогал. Флаг не убрал, позицию свою не поменял.

Успел побывать в Сирии — поддержать наших ребят, которые там несут боевое дежурство. Бываю в зоне проведения СВО. И в Подмосковье есть лагерь с беженцами, которых поддерживаем и помогаем. Короче, что возможно делать в таких ситуациях, мы делаем.

Куда на самом деле исчезли Гвердцители и Леонтьев

— Некоторые артисты — из тех, с кем вы работали, — просто перестали выступать в России. Например, Тамара Гвердцители, Валерий Леонтьев. На чьей они стороне?

— Тамара замолчала настолько, что даже я не могу с ней связаться. Хотя мы очень тесно сотрудничали и дружили. Не знаю, где она сейчас. Уехала к сыну, скорее всего, может, в Штаты, может, в Грузию.

Валерий Яковлевич в Америке. У него там давным-давно недвижимость. Он, будучи человеком осторожным, вероятно, посчитал, что в этой ситуации может себе позволить отсидеться в тихой гавани. При этом никого не оскорблять, не задевать и дать возможность прийти к осознанному решению внутри себя.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Валерий Леонтьев

— А Ирина Аллегрова? Тоже ее не видно.

— Насчет Ирины Александровны ничего не могу сказать.

Да, люди (артисты звездного уровня) привыкли к определенному миру, и этот мир разрушился. Барахтаются, кто-то не может сориентироваться, кто-то делает резкие движения и наступает на грабли. Они всего лишь артисты, которые привыкли жить хорошо в своем мире.

— Вы сотрудничали также с Джо Кокером, Роджером Уотерсом из группы Pink Floyd, с гитаристом Queen Брайаном Мэйем и многими другими мировыми звездами. Как сейчас складываются ваши отношения с иностранными коллегами?

— Нормальные отношения как были, так и остались со многими. Переписываемся иногда. Один из музыкантов вообще меня поддержал, написав: «Я хорошо знаю мировую историю и поэтому желаю вам отстоять свои интересы». Пишут из Франции и из Штатов, что я как друг и профессионал дорог им «в любом случае, хотя у нас могут отличаться взгляды на текущую геополитическую ситуацию».

Люди живут в другом мире, там тоже работает пропаганда, да вдобавок еще и необъективно. Но они уважают мою позицию, как и ранее уважали мой принцип — работать в любой стране мира только как русский музыкант.

Фото: Личный архив Евгений Кобылянский

«Нет артиста № 1 в России»

— Кого бы вы назвали артистом номер один сейчас в России?

— Нет артиста номер один. Лепс бешено популярен, самобытен. Но у него своя публика. У Николая Баскова, которого я люблю и уважаю безмерно, своя. У Сережи Лазарева, профессионального артиста очень высокого уровня, тоже своя публика. Каждый из них сейчас свою публику собирает и держит. А одного мегакумира, я считаю, нет.

— ВЦИОМ назвал SHAMAN номером один...

— Они же руководствуются голой статистикой: что он собирает огромные залы. Опять же, количество песен у данного артиста, которые на слуху и можно признать с натяжкой художественно ценными, равняется двум. В него вложен ресурс в плане пиара и раскрутки. Но это же единственный проект, который настолько поддержали, что от него уже местами подташнивает.

А что, больше нет патриотических авторов и исполнителей? Есть! Но патриотический материал невозможно разместить на некоммерческой основе. Представители известной соцсети на просьбу о поддержке песни в память о погибших детях Донбасса мне отвечают: «Такой материал размещаем только на коммерческой основе». У меня вопрос, а почему руководство этого ресурса до сих пор занимает должности?

Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN во время концерта в Государственном Кремлевском дворце Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN во время концерта в Государственном Кремлевском дворце Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN во время концерта в Государственном Кремлевском дворце Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN во время концерта в Государственном Кремлевском дворце Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN во время концерта в Государственном Кремлевском дворце Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN во время концерта в Государственном Кремлевском дворце Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN во время концерта в Государственном Кремлевском дворце Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN во время концерта в Государственном Кремлевском дворце Фото: Продюсерский центр SHAMAN Зрители во время концерта певца SHAMAN Фото: Продюсерский центр SHAMAN Зрители во время концерта певца SHAMAN Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN во время концерта в Государственном Кремлевском дворце Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN во время концерта в Государственном Кремлевском дворце Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN во время концерта в Государственном Кремлевском дворце Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN во время концерта в Государственном Кремлевском дворце Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN во время концерта в Государственном Кремлевском дворце Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN во время концерта в Государственном Кремлевском дворце Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN во время концерта в Государственном Кремлевском дворце Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN во время концерта в Государственном Кремлевском дворце Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN во время концерта в Государственном Кремлевском дворце Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN во время концерта в Государственном Кремлевском дворце Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN во время концерта в Государственном Кремлевском дворце Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN во время концерта в Государственном Кремлевском дворце Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN во время концерта в Государственном Кремлевском дворце Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN во время концерта в Государственном Кремлевском дворце Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN и его мать Людмила Дронова Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN и его мать Людмила Дронова Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN во время концерта в Государственном Кремлевском дворце Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN во время концерта в Государственном Кремлевском дворце Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN и его отец Юрий Дронов Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN и его отец Юрий Дронов Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN во время концерта в Государственном Кремлевском дворце Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN во время концерта в Государственном Кремлевском дворце Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN во время концерта в Государственном Кремлевском дворце Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN во время концерта в Государственном Кремлевском дворце

Говорить о художественной ценности SHAMAN можно будет по прошествии двух-трех лет. Сейчас это не более чем волна. Его подняли на этот гребень — он с него либо спустится, как серфингист, аккуратно балансируя, либо травматично улетит. Ну потому что такие подъемы взрывоопасны для артиста, восходить надо постепенно, как и выходить из образа.

— Зато SHAMAN первым из артистов начал исполнять во время своих концертов гимн России.

— Это неотъемлемая часть его, так сказать, парадигмы выступления. Не факт, что каждый артист должен исполнять гимн. Этот порыв души должен быть в органике с репертуаром и образом артиста. Если концерт, например, состоит из лирических песен, вдруг встать и, размахивая знаменем, петь гимн? Я бы на себя такую ответственность не взял. У SHAMAN это «крикуха». «Плакатная живопись» называется, такой жанр.

Для меня, например, самая патриотическая песня — из фильма «Тени исчезают в полдень»: «Гляжу в озера синие, в полях ромашки рву. Люблю тебя, Россия, единственной зову». Екатерина Шаврина исполняла. Вот от этой песни у меня мурашки по коже, я прям вижу необъятную, бескрайнюю Россию.

«Россия не выигрывает — Россия побеждает»

— Вы сейчас работаете с молодежью.

— Да, я преподаю в Российском государственном университете имени Косыгина и в Институте театрального искусства имени Иосифа Кобзона. Молодежь сейчас очень хорошая. Их люблю, знаете, за что? То, от чего шарахаются многие педагоги. Они (студенты) задают много вопросов. Учу их анализировать, мыслить, докапываться.

Принимал экзамены и зачеты перед Новым годом и некоторым ребятам и девчонкам предложил поехать со мной выступить в Донецке перед бойцами из батальонов. Они загорелись: «Хотим!». Скоро поедем.

Фото: Личный архив Евгений Кобылянский

— Задают ли студенты вопросы по поводу современного шоу-бизнеса?

— Конечно, задают. Спрашивают, когда он уже, да, коньки отбросит. Я говорю, ребят, любой стыд, даже такой гребаный, как этот, когда-нибудь закончится. Растите профессионалами, не равняйтесь на них, равняйтесь на высокие стандарты. И тогда все будет.

На одном из выступлений в боевом подразделении в Донецке со мной выступала в концерте одна девушка — молодая певица. Была очень неспокойная обстановка, грохотало со всех сторон. Она вцепилась мне в рукав, спрашивает: «Евгений, мы все-таки выиграем или не выиграем?» Я ее погладил по головушке: «Солнце мое, выигрывают за карточным столом — и то, у опытных шулеров это сделать невозможно. Россия не выигрывает — Россия побеждает. Другой статус. Успокойся».

Так что я убежден: победим. Не только на фронте, но и в тылу тоже — тем, что воспитаем профессионалов и патриотов.

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