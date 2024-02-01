«Миром правят деньги»: актер Князев о причине эмиграции Пугачевой Актер Князев: Пугачева могла эмигрировать ради сохранения зарубежных активов

Фото: Игорь Иванко/АГН «Москва»

Алла Пугачева

Причиной эмиграции российской певицы Аллы Пугачевой могло стать желание сохранить свои зарубежные активы, заявил народный артист РФ Евгений Князев. В беседе с aif.ru актер отметил, что вся страна гордилась исполнительницей, когда она выступала «за Россию, за Союз» на конкурсе в Сопоте, а теперь граждане разочарованы поступками Примадонны.

Ну зачем же она так поступила? Каждый человек невольно задавал себе такой вопрос. Я ведь тоже помню, когда она представляла нас на конкурсе в Сопоте, я помню этот период, мы же тоже ею гордились. Она целую страну представляла, она за нас выступала — за Россию, за Союз. Все это было. Ну а теперь уже все это забылось, так? Вероятно, миром правят деньги. Я в этом не понимаю ничего. Но, возможно, причина именно в этом. Что-то такое у нее могли отнять, наверное, — сказал Князев.

Сейчас Алла Пугачева и Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) больше месяца не раскрывают своего местонахождения. В декабре супруги ездили в Израиль, где посетили день рождения лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).

После новогодних праздников, по данным KP.RU, артисты вместе с детьми собирались переехать в Лондон, однако, как сообщил ведущий шоу «Сорян, это пранк» Сурен Каграманов, Пугачева и Галкин переедут в США.