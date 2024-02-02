Лавров назвал имена звезд, которые входили в клан Пугачевой Продюсер Лавров: в «ближнем круге» Пугачевой были Юдашкины, Моисеев, Буйнов

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Алла Пугачева

В ближний круг клана Пугачевой входили Юдашкины, Буйнов с женой, Борис Моисеев, продюсер Александр Доцман, звукорежиссер Александр Кальянов, рассказал NEWS.ru концертный директор Сергей Лавров. Он добавил, что в клане Примадонны существовал также «дальний круг» — это артисты, которых певица не приглашала в гости, но разрешала им выступать с собой на «Рождественских встречах», на других сборных концертах с ее участием и на ТВ.

Это Юдашкины, Буйновы — у них дома очень любили собираться. Это Александр Доцман (продюсер, президент и владелец культурно-благотворительного фонда «Артэс», президент Ассоциации Высокой моды и прет-а-порте, продюсер «Аншлага», организатор концертов. — NEWS.ru), периодически был Александр Кальянов (звукорежиссер, аранжировщик, работавший со многими звездами. — NEWS.ru), — сказал Лавров.

К перечисленным членам клана Пугачевой продюсер добавил Бориса Моисеева, пародиста Сергея Пенкина, Валерия Леонтьева. По словам Лаврова, в ближний круг Примадонны также входили ее родственники — Кристина Орбакайте с мужьями и детьми и семья Пресняковых, после развода дочери певица сохранила с ними хорошие отношения. Членам «дальнего круга» дозволялось выступать с Пугачевой на «Рождественских встречах», других сборных концертах, появляться на ТВ. Об этой возможности, по мнению продюсера, мечтали многие артисты.

Ранее народный артист Евгений Князев заявил, что причиной эмиграции Аллы Пугачевой могло стать желание сохранить свои зарубежные активы. Актер отметил, что вся страна гордилась исполнительницей, когда она выступала «за Россию, за Союз» на конкурсе в Сопоте, а теперь граждане разочарованы поступками Примадонны.