Пугачева и Галкин: последние новости 4 февраля, где сейчас, отмены, слухи

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Алла Пугачева и Максим Галкин

Юмориста Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) не пустили в Индонезию, а у его жены, народной артистки СССР Аллы Пугачевой, в России был свой клан. Какие еще последние новости о супругах известны на сегодня, где они могут находиться сейчас?

Какие концерты Галкина были отменены и почему

Концерт Максима Галкина отменили в городах Паттайя и Пхукет в Таиланде. Мероприятия должны были состояться 24 и 25 января соответственно.

«В Таиланде местные власти весьма жестко реагируют, если артисты допускают политические высказывания со сцены», — пояснил источник.

Помимо этого, недавно власти Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) оштрафовали комика на 100 тысяч дирхамов (примерно 2,4 млн рублей) за политические высказывания на концертах и корпоративах в Дубае. Артист негативно высказывался о России, а также на одном из выступлений продолжил за зрителями фразу украинских националистов.

Несколько дней назад Галкина также не пустили в Индонезию. 27 января концерт юмориста должен был пройти на Бали, но ему отказали во въезде из-за «разжигания межнациональной ненависти на концерте в Дубае», пишет Telegram-канал Mash.

«В запрещенной инсте артист поведал: за два дня до приезда ему одобрили рабочую визу, документы для выступления были в порядке. Однако попасть на остров и выступать в IC Center Bali с программой „Прекрасное недалеко“ не получилось. Сотрудники аэропорта сослались на письмо от правительства РФ», — сообщил Mash.

При этом представитель МИД Индонезии Лалу Мухаммад Икбал утверждает, что Галкину отказали во въезде из-за иммиграционных проблем.

«По информации Главного управления иммиграции, отказ Максиму Галкину во въезде на территорию Индонезии был полностью обусловлен иммиграционными причинами», — пояснил дипломат.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Максим Галкин

Связана ли Пугачева с «отменой» Киркорова

По данным MK.RU, Алла Пугачева могла сыграть роль в «отмене» своего экс-супруга Филиппа Киркорова. Дело в том, что после отъезда певицы из России Киркоров начал положительно отзываться о ней и даже процитировал ее во время недавнего концерта в Дубае.

По информации издания, в российском шоу-бизнесе считают, что именно позитивные комментарии о Примадонне стали одной из причин «бойкота», объявленного поп-королю после участия в «голой» вечеринке телеведущей Анастасии Ивлеевой.

Был ли у Пугачевой свой клан

Концертный директор Сергей Лавров рассказал NEWS.ru, что у Аллы Пугачевой был свой клан, в который входили ее родственники, а также семья модельера Валентина Юдашкина, певцы Александр Буйнов с женой и Борис Моисеев, продюсер Александр Доцман и звукорежиссер Александр Кальянов. К этому же кругу продюсер отнес Сергея Пенкина и Валерия Леонтьева.

Лавров пояснил, что существовал также «дальний» круг. В него входили те артисты, которым Примадонна «разрешала» выступать с собой на «Рождественских встречах» и сборных концертах с ее участием.

Где сейчас могут находиться Пугачева и Галкин

1 февраля состоялось выступление Максима Галкина в Сиднее. Недавно он опубликовал в соцсетях видео из сиднейского парка. Поклонники не узнали комика из-за фильтров и пошутили, что он заглянул в сад с молодильными яблоками. На опубликованном ролике шоумен предстал без морщин.

Местоположение Пугачевой на данный момент неизвестно. В декабре она вместе с мужем посетила юбилей лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) в Израиле.

По информации НТВ, из Израиля Пугачева и Галкин вернулись на Кипр, куда переехали в конце октября 2023 года. После новогодних праздников, по данным KP.RU, артисты вместе с детьми собирались отправиться в Лондон, однако ведущий шоу «Сорян, это пранк» Сурен Каграманов заявил, что супруги переедут в США, где Примадонна имеет недвижимость.

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