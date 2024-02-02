«Сама никого не запрещала»: Лавров раскрыл, кто «убирал» звезд за Пугачеву Продюсер Сергей Лавров: Пугачева «забивала» артистов чужими руками

Фото: Игорь Иванко/АГН «Москва»

Алла Пугачева

Певица Алла Пугачева озвучивала свое мнение по поводу артистов продюсерам телеканалов, и к ней прислушивались, рассказал NEWS.ru концертный директор Сергей Лавров. Он добавил также, что певица не могла «убрать» сильных конкурентов, например, Софию Ротару.

Пугачева всегда была номер один, ее мнение всегда имело большое значение, продюсеры телеканалов им интересовались. Кроме того, она была настолько рейтинговая певица, что ее появление в любом концерте говорило о статусе концерта, что это вау, это крутой концерт. И соответственно, все хотели в него попасть. Пугачева могла сказать: «А кто там будет участвовать? Ой, тогда я туда не пойду». И продюсеры убирали этих артистов. На телеканалах уже знали, кого Пугачева любит, а кого она не любит, и брали звезд под нее, — сказал Лавров.

Концертный директор отметил, что говорить, что Пугачева кого-то из артистов запрещала, не совсем корректно, поскольку она не обладала такой властью, а могла только аккуратно донести до нужных людей информацию и манипулировать ими. При этом Лавров добавил, что, несмотря на жалобы многих артистов на то, что их карьере якобы помешала Алла Пугачева, задвинуть сильных конкурентов она не могла.

Попробуй задвинуть Ротару, если она была всесоюзной любимицей, собирала дворцы спорта, народная хуторянка Советского Союза. Она, кстати, первая получила звание народной артистки СССР, вторая получила Пьеха, а третья уже Пугачева. Народную любовь победить было невозможно. А Лика Стар <...> (певица неоднократно рассказывала в прессе, что Пугачева мстила ей за роман с Владимиром Пресняковым. — NEWS.ru). Я бы тоже ее задвинул: ни голоса, ни песен, на мой вкус, — сказал Лавров.

Ранее концертный директор Сергей Лавров назвал имена тех, кто входил в клан Пугачевой. По его мнению, это Кристина Орбакайте с мужьями и детьми, семья Пресняковых, а также Александр Буйнов, Юдашкины, Борис Моисеев и Валерий Леонтьев.