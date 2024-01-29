Пугачева и Галкин: последние новости 29 января, где сейчас, концерты, слухи

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Алла Пугачева и Максим Галкин

Юморист Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) высмеял Филиппа Киркорова во время своего концерта, а его жена, народная артистка СССР Алла Пугачева, может быть связана с «отменой» певца. Какие еще последние новости про супругов известны, почему комика не пустили в Индонезию?

Где отменили концерты Галкина и почему

Концерт Максима Галкина отменили в городах Паттайя и Пхукет в Таиланде. Мероприятия должны были состояться 24 и 25 января соответственно.

«В Таиланде местные власти весьма жестко реагируют, если артисты допускают политические высказывания со сцены», — сообщил источник.

Кроме того, недавно власти Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) оштрафовали артиста на 100 тысяч дирхамов (примерно 2,4 млн рублей) за политические высказывания на концертах и корпоративах в Дубае. Юморист негативно высказывался о России, а также на одном из выступлений продолжил за зрителями фразу украинских националистов.

Несколько дней назад Галкина также не пустили в Индонезию. 27 января концерт комика должен был пройти на Бали, но ему отказали во въезде из-за «разжигания межнациональной ненависти на концерте в Дубае», пишет Telegram-канал Mash.

«В запрещенной инсте артист поведал: за два дня до приезда ему одобрили рабочую визу, документы для выступления были в порядке. Однако попасть на остров и выступать в IC Center Bali с программой „Прекрасное недалеко“ не получилось. Сотрудники аэропорта сослались на письмо от правительства РФ», — сообщил Mash.

Как изменились гонорары Галкина

Журналисты НТВ выяснили, что цены за корпоративные выступления Максима Галкина уменьшились почти вдвое. Так, гонорар юмориста еще год назад составлял €120 тысяч, а теперь достиг отметки €75 тысяч.

О причинах решения неизвестно.

Фото: Anton Gyngazov/Global Look Press Максим Галкин

Что Галкин сказал про Киркорова

Максим Галкин на концерте в Вене исполнил песню об оправданиях народного артиста России Филиппа Киркорова после его участия в «голой» вечеринке телеведущей Анастасии Ивлеевой.

Галкин перепел одну из композиций поп-короля, переделав слова на манер его извинений. Так, шоумен под аккомпанемент песни «Я и не знал» сравнил Киркорова с Буратино, чей ключик открыл не ту дверь.

Кроме того, Галкин назвал музыканта «голым» королем. Он также предположил, что артист шел не на вечеринку, а за колой.

Связана ли Пугачева с «отменой» Киркорова

По данным MK.RU, Алла Пугачева могла сыграть роль в «отмене» своего экс-супруга Филиппа Киркорова. Дело в том, что после отъезда певицы из России Киркоров начал положительно отзываться о ней и даже процитировал ее во время недавнего выступления в Дубае.

По информации издания, в российском шоу-бизнесе считают, что именно позитивные комментарии о Примадонне стали одной из причин «бойкота», объявленного музыканту после участия в «голой» вечеринке.

Где сейчас могут находиться Пугачева и Галкин

Алла Пугачева и Максим Галкин второй месяц не раскрывают свое местонахождение. В декабре артисты ездили в Израиль, где посетили день рождения лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).

После новогодних праздников, по данным KP.RU, супруги с детьми собирались переехать в Лондон, но, как сообщил ведущий шоу «Сорян, это пранк» Сурен Каграманов, Пугачева и Галкин отправятся на ПМЖ в США.

По информации KP.RU, у Примадонны есть две квартиры в Нью-Йорке, одна из которых была оформлена на внука — музыканта Никиту Преснякова.

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