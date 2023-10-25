Не только в Грязи: что известно об имуществе Пугачевой и Галкина в США Журналисты рассказали о недвижимости Пугачевой и Галкина в разных странах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Алла Пугачева и Максим Галкин

Народная артистка СССР и ее супруг комик Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) обосновались на Кипре после начала войны в Израиле. В каких странах на Западе артисты имеют недвижимость, сколько она стоит?

Что известно о недвижимости Пугачевой и Галкина на Кипре

По данным KP.RU, Пугачева и Галкин приобрели недвижимость в Лимассоле в 2017 году. Апартаменты расположены в самом дорогом жилом комплексе города — в башне One. Пентхаус артистов занимает площадь с 35-го по 37-й этажи. В нем три уровня, бассейн и обзор в 360 градусов.

Сообщается, что на момент покупки апартаменты стоили €2,5 млн, сейчас их цена достигает €10 млн. После приобретения недвижимости супруги могли получить местное гражданство.

Что известно о квартире Пугачевой в США

В 2005 году Пугачева купила квартиру в Майами в одном из 28-этажных небоскребов на фешенебельном курорте «Солнечные острова». По информации KP.RU, за эти апартаменты народная артистка заплатила $650 000. Через два года певица продала недвижимость за $2 млн.

Затем она купила две квартиры в Нью-Йорке, одна из которых была оформлена на внука — музыканта Никиту Преснякова. На кого записаны вторые апартаменты — неизвестно.

По данным издания, Никита Пресняков и его жена Алена Краснова зарегистрированы в апартаментах элитного небоскреба Murray Street на Манхэттене. У певицы Кристины Орбакайте в собственности имеется дом на Манхэттене и квартира в элитном комплексе Майами «Маджестик Тауэр Бэл Харбор». Максим Галкин, по неподтвержденной информации, несколько лет назад приобрел недвижимость в Нью-Йорке.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Нью-Йорк, США

Что известно о доме Пугачевой и Галкина в Израиле

Израильский дом семьи находится в 10 километрах от Тель-Авива, в Герцилии. Недвижимость зарегистрирована на Максима Галкина.

Режиссер-постановщик из Хайфы Ольга Лавренюк в беседе с NEWS.ru сообщила, что артисты после переезда в Израиль из России сначала приобрели недвижимость в Кесарии.

«Купили (певица с мужем. — NEWS.ru) прекрасный дом сначала в Кесарии, сейчас в Герцилию переехали. Дети ходят в прекрасную школу, уже ивритом овладели», — сказала Лавренюк.

Что известно о недвижимости Пугачевой и Галкина в Латвии

Алла Пугачева каждый год во время летних каникул снимает виллу в Булдури. По данным издания «Аргументы недели», в 2019 году артистка приобрела квартиру в центре Юрмалы. Стоимость апартаментов площадью 100 квадратных метров составила порядка €500 000.

После покупки квартиры Пугачева получила в Латвии вид на жительство, который дают за приобретение недвижимости стоимостью от €250 000.

Что сейчас с замком Пугачевой и Галкина в Подмосковье

Загородный дом в деревне Грязь под Одинцово площадью более 2 тысяч квадратных метров на участке в гектар зарегистрирован на Максима Галкина. В замке есть шесть этажей, десятки комнат, лифт, домашний кинотеатр, обсерватория, спортивный комплекс.

После отъезда Пугачевой и Галкина в Израиль шоумен Стас Барецкий заявил, что купил загородную недвижимость семьи артистов за 400 млн рублей, и пообещал соорудить на участке крематорий и гробовую мастерскую. По словам Барецкого, сделка по продаже сорвалась после того, как он внес предоплату в размере 500 тысяч рублей.

По данным Telegram-канала SHOT, загородный особняк в деревне Грязь до сих пор оформлен на Максима Галкина и на настоящий момент там активно работает обслуживающий персонал.

«В подмосковном замке Пугачевой и Галкина снова закипела жизнь: рабочие снуют туда-сюда. Дворец в деревне Грязь Одинцовского района посещал специалист в области энергетики, который занимается изготовлением электроинфраструктуры для крупных объектов», — сообщил источник.

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