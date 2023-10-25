«Штаты скоро развалятся»: Калашникова призвала Пугачеву вернуться в Россию Певица Калашникова предрекла развал США и возвращение Пугачевой в Россию

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анна Калашникова

Певица Анна Калашникова в эксклюзивном интервью NEWS.ru призвала Аллу Пугачеву вернуться на родину. Артистка напомнила пророчества умершего лидера ЛДПР Владимира Жириновского о том, что Россия останется главным безопасным островком в мире. В конечном счете, по ее мнению, у Пугачевой не останется другого выхода, кроме как вернуться.

Они вернутся (семейство Пугачевой. — NEWS.ru). Как многие возвращаются, видя, что там — на Западе — происходит, — выразила уверенность Калашникова.

Исполнительница напомнила о пророчествах Жириновского, предсказывавшего, что все забудут про Украину, когда начнутся конфликты по всему миру — Россия останется единственной безопасной страной. Поскольку «у нас и армия, и ядерное оружие, и большая территория, и запасы», перечислила артистка.

Вы убежали в Израиль, потом — на Кипр, затем куда — в Америку? Но Штаты тоже рухнут скоро, Жириновский об этом также говорил, и все к тому идет. И куда тогда поедете вы, хочется спросить, — обратилась Калашникова к Пугачевой и ее мужу, отметив, что задает этот вопрос без сарказма, поскольку очень хорошо относится к певице и ее близким.

Она призвала старшую коллегу вернуться, подчеркнув, что, по ее мнению, добросердечные россияне готовы забыть нехорошие слова, произнесенные Пугачевой «в порыве эмоций в адрес России и русских». Калашникова убеждена, что к народной артистке СССР в РФ по-прежнему хорошо относятся, поскольку она является неотъемлемой частью культурной и музыкальной истории СССР и России.

Ранее певец Прохор Шаляпин возмутился вопросу о Пугачевой. Шоумен отметил, что она не сделала ничего значительного для российской культуры и призвал прекратить о ней вспоминать в общественном поле. Пугачева и «ее клан», по мнению шоумена, 30 лет возглавляли шоу-бизнес в России и не пускали на эстраду новых артистов.

Также выяснилось, что Пугачева и ее супруг Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) приобрели пентхаус в Лимасоле на Кипре за €10 млн. Супруги купили жилье еще в 2017 году, чтобы получить гражданство страны в обмен на инвестиции.