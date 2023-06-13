«Кинули, как лоха»: Барецкий о покупке замка Пугачевой Шоумен Барецкий заявил, что после внесения залога Галкин перестал выходить на связь

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Замок в деревне Грязи. Дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина

Юморист Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и певица Алла Пугачева перестали выходить на связь после внесения предоплаты и залога за замок в Грязи шоуменом Стасом Барецким, заявил он. В разговоре с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» он отметил, что его могли «просто кинуть, как лоха».

Мы внесли залог, предоплату 500 тысяч рублей, и нужно подписать еще кое-какие бумаги. Но Максим Галкин не выходит на связь. Я звоню ему каждый день, спрашиваю, когда он сможет встретиться и подписать окончательно все бумаги. Но он перестал брать трубку, и я теперь боюсь, что меня просто кинули, как лоха, - заявил шоумен.

По словам Барецкого, он уже написал обращение к сенатору Елене Мизулиной, чтобы та помогла разобраться в ситуации. Шоумен уточнил, что также планирует обратиться в прокуратуру. Барецкий отметил, что его «терпение не бесконечно». При этом он готов погасить долги за замок, о которых стало известно недавно, если «у них закончились деньги».

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что замок Галкина и Пугачевой в подмосковной деревне Грязь оказался под арестом. Причиной стала неуплата налогов. Из-за этого строение нельзя продать или переписать на кого-либо.