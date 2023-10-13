Максим Галкин решил уехать из Израиля: вернется ли, где находится Пугачева

Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

Максим Галкин

Шоумен Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) заявил, что в ближайшее время покинет Израиль. Куда улетает комик, где будут жить артистка Алла Пугачева с детьми?

Что известно об отъезде Галкина из Израиля

Галкин сообщил в социальных сетях о возобновлении концертной деятельности. Ближайшее его выступление состоится 20 октября на Кипре, далее комик планирует отправиться с гастролями по европейским странам. Его концерты расписаны до 10 декабря текущего года. Вероятно, новогодние праздники он проведет с семьей.

Шоумен также прокомментировал информацию, что он сейчас якобы находится в Риге. По словам Максима Галкина, поездка в Латвию с концертами у него запланирована только на лето следующего года. В подтверждение тому, что он в настоящий момент остается в Израиле, юморист продемонстрировал окрестности, указав на отсутствие рижских пальм.

Что известно о местонахождении Аллы Пугачевой

Как отмечает KP.RU, народная артистка СССР Алла Пугачева остается в Израиле вместе с детьми — двойняшками Лизой и Гарри.

Режиссер-постановщик из Хайфы Ольга Лавренюк в беседе с NEWS.ru сообщила, что семья Пугачевой переехала из Кесарии и сейчас проживает в Герцилии. По ее словам, артистка сейчас пребывает не в лучшем состоянии.

«Пугачева уже в годах, выглядит больным человеком. Купили (певица с мужем. — NEWS.ru) прекрасный дом сначала в Кесарии, сейчас в Герцилию переехали. Дети ходят в прекрасную школу, уже ивритом овладели», — рассказала Лавренюк.

По мнению блогера и астролога Марины Невской, Максим Галкин решил судьбу своей супруги и детей без их ведома, чтобы на фоне конфликта Израиля и Палестины поддерживать свою популярность.

«Опять он все решает за Аллу. Аллу Борисовну и детей он держит в заложниках. Это мое мнение. Никакое еврейство здесь ни при чем. Человек шоу-бизнеса, разводит публику в привычной манере. Дескать, патриот и за все правильное и хорошее», — написала она в своем Telegram-канале.

Звездный адвокат Алексей Алешкин считает, что Алла Пугачева в скором времени может переехать в Латвию, поскольку в Израиле ей опасно оставаться из-за состояния здоровья.

Может ли Алла Пугачева вернуться в Россию

После начала обстрелов Израиля со стороны палестинского исламистского движения ХАМАС Максим Галкин заверил, что они с Аллой Пугачевой поддерживают израильскую армию и правительство и намерены оставаться в стране. В доказательство своих слов шоумен снял видео из бомбоубежища. Однако на нем были запечатлены только дети.

10 октября стало известно, что в подмосковном замке семьи артистов начались ремонтные работы. По данным Telegram-канала SHOT, загородный особняк в деревне Грязь до сих пор оформлен на Максима Галкина и на настоящий момент там активно работает обслуживающий персонал и рабочие.

«В подмосковном замке Пугачевой и Галкина снова закипела жизнь: рабочие снуют туда-сюда. Дворец в деревне Грязь Одинцовского района посещал специалист в области энергетики, который занимается изготовлением электроинфраструктуры для крупных объектов. А позже другой рабочий, обслуживающий участок, на Camry отправился в магазин закупаться», — сообщил источник.

Алла Пугачева после переезда в Израиль неоднократно прилетала в Москву и останавливалась в замке в деревне Грязь.

Как сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, государство не будет выступать против возвращения релокантов в страну, в том числе тех, кто не согласился с проведением СВО и эмигрировал в Израиль.

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