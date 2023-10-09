В Кремле оценили возможность возвращения релокантов из Израиля Песков: Россия не может угрожать гражданам, которые захотят вернуться из Израиля

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Алла Пугачева и Максим Галкин

Россия никогда не угрожает своим гражданам, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Таким образом он ответил на вопрос, стоит ли россиянам, не согласившимся с проведением СВО и эмигрировавшим в Израиль, опасаться преследований в случае их возвращения на родину.

Граждане Российской Федерации [живут] во многих странах мира. Российская Федерация — это их родина, — сказал Песков.

При этом на уточняющий вопрос о возможности возвращения таких россиян, как, например, экс-глава «Роснано» Анатолий Чубайс, спикер Кремля не стал отвечать.

Мы с вами говорим о наших гражданах в целом, и здесь можно сказать только это, — резюмировал он.

Ранее уже сообщалось, что в Израиле на момент начала боевых действий находились юморист Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и его супруга Алла Пугачева. Также в ближневосточную страну переехали комик Семен Слепаков (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) со своей четвертой супругой Эйнат Кляйн. Все они покинули Россию после начала СВО.

Сенатор от Крыма Сергей Цеков заявлял, что все артисты, покинувшие Россию с начала 2022 года, могут вернуться назад. В то же время он подчеркнул, что звезд ждет «серьезная обструкция» и прежнего внимания им ждать уже не стоит.