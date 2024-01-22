«Вздрагивали от шороха шин»: Крапивина высмеяла недоброжелателей Пугачевой Крапивина назвала Пугачеву «скифским золотом» и осудила ее недоброжелателей

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Экс-продюсер Светланы Лободы Нателла Крапивина

Экс-продюсер Светланы Лободы Нателла Крапивина на своем YouTube-канале назвала певицу Аллу Пугачеву «скифским золотом». Также она с иронией прокомментировала заявления ее бывших приятелей из сферы шоу-бизнеса, которые с негативом рассуждают о Пугачевой в текущей ситуации. Продюсер считает, что позволяющие себе такого рода критику артисты унижают себя.

Особенно смешно, когда я сталкиваюсь с тем, что мои в прошлом приятели, какие-то знакомые из шоу-бизнеса вдруг начинают сквернословить в отношении Аллы Пугачевой. Которая абсолютное «скифское золото». Не зря говорят, что Брежнев был мелким политическим деятелем в эпоху Пугачевой. <...> Те, кто еще недавно вздрагивал, когда за несколько километров слышал шорох шин приближающегося автомобиля Аллы Борисовны, начинал суетиться и даже боялся посмотреть в ее сторону, сегодня сидят в эфирах и поносят ее, — заявила Крапивина.

Ранее музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что Пугачева перестала работать над собой, из-за чего потеряла былую популярность. По его словам, артистка не чувствует, что ее «пик давно прошел», и не принимает свою старость.

Самой Нателле Крапивиной в ноябре 2022 года отказали в возвращении российского гражданства. Паспорт у нее забрали в марте из-за обнаруженной в документах ошибки, а также на фоне критики спецоперации с ее стороны. Оспорить незаконность этих действий в суде продюсер не смогла.