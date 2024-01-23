Концерты юмориста Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) были отменены в городах Таиланда. В чем причина, какие еще последние новости известны про шоумена и его жену, народную артистку СССР Аллу Пугачеву, причастна ли она к «отмене» Филиппа Киркорова?
Где отменили концерты Галкина
Концерт Максима Галкина отменили в городах Паттайя и Пхукет в Таиланде. Мероприятия должны были пройти 24 и 25 января соответственно.
«В Таиланде местные власти весьма жестко реагируют, если артисты допускают политические высказывания со сцены», — сообщил источник.
Кроме того, недавно власти Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) оштрафовали юмориста на 100 тысяч дирхамов (примерно 2,4 млн рублей) за политические высказывания на концертах и корпоративах в Дубае. Артист негативно высказывался о России, а также на одном из выступлений продолжил за зрителями фразу украинских националистов.
Связана ли Пугачева с «отменой» Киркорова
По данным MK.RU, Алла Пугачева могла сыграть роль в «отмене» своего экс-супруга, народного артиста России Филиппа Киркорова. Дело в том, что после отъезда Примадонны из России Киркоров начал положительно отзываться о ней и даже процитировал ее во время своего недавнего выступления в Дубае.
По информации издания, в российском шоу-бизнесе считают, что именно позитивные комментарии о Пугачевой стали одной из причин «бойкота», объявленного поп-королю после его участия в «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой.
С этой версией также согласен шоумен Гоген Солнцев. По его мнению, артисту не нужно говорить про Пугачеву.
«Алла так много всего совершила в последнее время, чего наш народ вряд ли ей сможет простить. Филипп страдал после расставания с ней, а теперь и из-за нее. Роковая женщина для него: оставила след. Бывают такие отношения, к сожалению. Я, например, недавно собирался с Пугачевой дуэт записывать. Но после всех ее последних выходок даже и слышать о совместной песне не хочу», — прокомментировал Солнцев.
Кто заступался за Пугачеву
Бывший продюсер украинской певицы Светланы Лободы Нателла Крапивина во время своего YouTube-шоу назвала Аллу Пугачеву «скифским золотом».
«Особенно смешно, когда я сталкиваюсь с тем, что мои в прошлом приятели, какие-то знакомые из шоу-бизнеса вдруг начинают сквернословить в отношении Аллы Пугачевой. Которая абсолютное „скифское золото“. Те, кто еще недавно вздрагивал, когда за несколько километров слышал шорох шин приближающегося авто Аллы Борисовны, и даже боялся посмотреть в ее сторону, сегодня сидят в эфирах и поносят ее», — заявила она.
Певица Светлана Лобода в 2022 году поддержала Примадонну после ее поста про «рабов и холопов». Под публикацией исполнительницы она написала: «Идеально сказано! Алла Борисовна, любим Вас!»
Также во многих интервью Лобода отмечала, что уважает Пугачеву и ее мужа.
Где сейчас могут находиться Пугачева и Галкин
Алла Пугачева и Максим Галкин больше месяца не раскрывают свое местонахождение. В декабре супруги ездили в Израиль, где посетили день рождения лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).
После новогодних праздников, по информации KP.RU, артисты вместе с детьми планировали переехать в Лондон, однако, как сообщил ведущий шоу «Сорян, это пранк» Сурен Каграманов, Пугачева и Галкин отправятся на ПМЖ в США.
По данным KP.RU, у Примадонны есть две квартиры в Нью-Йорке, одна из которых была оформлена на внука — музыканта Никиту Преснякова.
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