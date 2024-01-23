Пугачева и Галкин: последние новости 23 января, где сейчас, слухи, отмены

Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press

Алла Пугачева и Максим Галкин

Концерты юмориста Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) были отменены в городах Таиланда. В чем причина, какие еще последние новости известны про шоумена и его жену, народную артистку СССР Аллу Пугачеву, причастна ли она к «отмене» Филиппа Киркорова?

Где отменили концерты Галкина

Концерт Максима Галкина отменили в городах Паттайя и Пхукет в Таиланде. Мероприятия должны были пройти 24 и 25 января соответственно.



«В Таиланде местные власти весьма жестко реагируют, если артисты допускают политические высказывания со сцены», — сообщил источник.

Кроме того, недавно власти Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) оштрафовали юмориста на 100 тысяч дирхамов (примерно 2,4 млн рублей) за политические высказывания на концертах и корпоративах в Дубае. Артист негативно высказывался о России, а также на одном из выступлений продолжил за зрителями фразу украинских националистов.

Связана ли Пугачева с «отменой» Киркорова

По данным MK.RU, Алла Пугачева могла сыграть роль в «отмене» своего экс-супруга, народного артиста России Филиппа Киркорова. Дело в том, что после отъезда Примадонны из России Киркоров начал положительно отзываться о ней и даже процитировал ее во время своего недавнего выступления в Дубае.

По информации издания, в российском шоу-бизнесе считают, что именно позитивные комментарии о Пугачевой стали одной из причин «бойкота», объявленного поп-королю после его участия в «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Филипп Киркоров

С этой версией также согласен шоумен Гоген Солнцев. По его мнению, артисту не нужно говорить про Пугачеву.

«Алла так много всего совершила в последнее время, чего наш народ вряд ли ей сможет простить. Филипп страдал после расставания с ней, а теперь и из-за нее. Роковая женщина для него: оставила след. Бывают такие отношения, к сожалению. Я, например, недавно собирался с Пугачевой дуэт записывать. Но после всех ее последних выходок даже и слышать о совместной песне не хочу», — прокомментировал Солнцев.

Кто заступался за Пугачеву

Бывший продюсер украинской певицы Светланы Лободы Нателла Крапивина во время своего YouTube-шоу назвала Аллу Пугачеву «скифским золотом».

«Особенно смешно, когда я сталкиваюсь с тем, что мои в прошлом приятели, какие-то знакомые из шоу-бизнеса вдруг начинают сквернословить в отношении Аллы Пугачевой. Которая абсолютное „скифское золото“. Те, кто еще недавно вздрагивал, когда за несколько километров слышал шорох шин приближающегося авто Аллы Борисовны, и даже боялся посмотреть в ее сторону, сегодня сидят в эфирах и поносят ее», — заявила она.

Певица Светлана Лобода в 2022 году поддержала Примадонну после ее поста про «рабов и холопов». Под публикацией исполнительницы она написала: «Идеально сказано! Алла Борисовна, любим Вас!»

Также во многих интервью Лобода отмечала, что уважает Пугачеву и ее мужа.

Где сейчас могут находиться Пугачева и Галкин

Алла Пугачева и Максим Галкин больше месяца не раскрывают свое местонахождение. В декабре супруги ездили в Израиль, где посетили день рождения лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).

После новогодних праздников, по информации KP.RU, артисты вместе с детьми планировали переехать в Лондон, однако, как сообщил ведущий шоу «Сорян, это пранк» Сурен Каграманов, Пугачева и Галкин отправятся на ПМЖ в США.

По данным KP.RU, у Примадонны есть две квартиры в Нью-Йорке, одна из которых была оформлена на внука — музыканта Никиту Преснякова.

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