Галкин оказался никому не нужен, концерты отменяют. А разговоров-то было

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Максим Галкин

Концерты Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), покинувшего Россию после начала СВО, отменены в Таиланде. И это далеко не единственный случай, когда российские артисты, уехавшие за рубеж, теряют в гонорарах. Да и в целом их карьера под вопросом: нужны ли наши вчерашние кумиры за рубежом.

История вопроса

С началом специальной военной операции некоторые артисты уехали из России, не согласившись с политикой государства. Что ж, это их выбор, автору этой колонки глубоко не близка мысль осуждать кого бы то ни было за позицию. И уж тем более — лишать гражданства или применять другие санкции. В конце концов, Россия — демократическое государство, в Конституции страны прописано такое понятие, как плюрализм. Если цитировать по тексту, в основном законе РФ сказано: «никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной».

То есть все призывы покарать и лишить гражданства Галкина и иже с ним в данный момент не более чем популистские заявления, если опираться на законодательство.

Но тут возникает второй вопрос: а кому, собственно, могут быть интересны люди, относящие себя к русской культуре или к отечественному шоу-бизнесу? Русскоговорящие, пишущие и говорящие на русском языке?

Очевидно — либо россиянам, либо русскоговорящей эмиграции.

Но тут возникает одно но.

Почему «уехавшие» теряют аудиторию

Культура — очень непростая и тонкая структура. Та же сатира (поле деятельности Максима Галкина) устроена таким образом, что необходимо хорошо понимать реалии страны, знать и чувствовать происходящее.

Но практика показывает, что тот специальный орган, который отвечает за понимание российской действительности, на расстоянии атрофируется. Уезжает артист и будто кричит «ау», а лес давно закончился. Вокруг кукольные домики, а он все: «Ау, ау, зритель!» Ветер уже в другую сторону дует, трава новая проросла, а он все там, в бесконечном вчера.

И шутки уже не смешные, и песни не задевают.

Большой русский публицист Александр Александрович Тимофеевский писал почти 10 лет назад, задолго до СВО: «Томас Манн, после прихода Гитлера к власти переселившийся в Америку, на вопрос — как же так, вы такой германский гений и уехали в эмиграцию? — как известно, ответил: „Где я, там и немецкая культура“. И был в своем праве. Из русских Бунин показал этот трагический фокус. О наших современниках, не обязательно эмигрантах, а просто мигрантах, шлепальщиках туда-сюда, <...> я бы добавил — „бесконечное вчера“ бесконечно сузилось, стало очень маленьким, у Бунина было — очень большим».

Сейчас, спустя десятилетие, это «бесконечное вчера» стало размером меньше, чем игольное ушко.

Расстояние между Буниным и Галкиным измеряется разницей между «Окаянными днями» и дефицитом тыквенного смузи. То есть сегодняшние «страдальцы» в эмиграции не только малы — они еще и пародийны. Происходящее, конечно, закономерно.

И пути для них видится два: возвращение или скорое и, боюсь, вечное забвение.

Им выбирать.

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