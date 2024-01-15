Концерты Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), покинувшего Россию после начала СВО, отменены в Таиланде. И это далеко не единственный случай, когда российские артисты, уехавшие за рубеж, теряют в гонорарах. Да и в целом их карьера под вопросом: нужны ли наши вчерашние кумиры за рубежом.
История вопроса
С началом специальной военной операции некоторые артисты уехали из России, не согласившись с политикой государства. Что ж, это их выбор, автору этой колонки глубоко не близка мысль осуждать кого бы то ни было за позицию. И уж тем более — лишать гражданства или применять другие санкции. В конце концов, Россия — демократическое государство, в Конституции страны прописано такое понятие, как плюрализм. Если цитировать по тексту, в основном законе РФ сказано: «никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной».
То есть все призывы покарать и лишить гражданства Галкина и иже с ним в данный момент не более чем популистские заявления, если опираться на законодательство.
Но тут возникает второй вопрос: а кому, собственно, могут быть интересны люди, относящие себя к русской культуре или к отечественному шоу-бизнесу? Русскоговорящие, пишущие и говорящие на русском языке?
Очевидно — либо россиянам, либо русскоговорящей эмиграции.
Но тут возникает одно но.
Почему «уехавшие» теряют аудиторию
Культура — очень непростая и тонкая структура. Та же сатира (поле деятельности Максима Галкина) устроена таким образом, что необходимо хорошо понимать реалии страны, знать и чувствовать происходящее.
Но практика показывает, что тот специальный орган, который отвечает за понимание российской действительности, на расстоянии атрофируется. Уезжает артист и будто кричит «ау», а лес давно закончился. Вокруг кукольные домики, а он все: «Ау, ау, зритель!» Ветер уже в другую сторону дует, трава новая проросла, а он все там, в бесконечном вчера.
И шутки уже не смешные, и песни не задевают.
Большой русский публицист Александр Александрович Тимофеевский писал почти 10 лет назад, задолго до СВО: «Томас Манн, после прихода Гитлера к власти переселившийся в Америку, на вопрос — как же так, вы такой германский гений и уехали в эмиграцию? — как известно, ответил: „Где я, там и немецкая культура“. И был в своем праве. Из русских Бунин показал этот трагический фокус. О наших современниках, не обязательно эмигрантах, а просто мигрантах, шлепальщиках туда-сюда, <...> я бы добавил — „бесконечное вчера“ бесконечно сузилось, стало очень маленьким, у Бунина было — очень большим».
Сейчас, спустя десятилетие, это «бесконечное вчера» стало размером меньше, чем игольное ушко.
Расстояние между Буниным и Галкиным измеряется разницей между «Окаянными днями» и дефицитом тыквенного смузи. То есть сегодняшние «страдальцы» в эмиграции не только малы — они еще и пародийны. Происходящее, конечно, закономерно.
И пути для них видится два: возвращение или скорое и, боюсь, вечное забвение.
Им выбирать.
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