«Были холопами, стали рабами»: Пугачева о ненавистниках Пугачева порадовалась ненависти со стороны тех, кого она «терпеть не могла»

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Алла Пугачева

Певица Алла Пугачева обрадовалась ненависти со стороны тех, «кого она всегда терпеть не могла». Свой комментарий Примадонна опубликовала в Instagram (деятельность соцсети в РФ запрещена). При этом она не уточнила, кому было адресовано ее обращение.

Какое счастье, что меня ненавидят те люди, которых я всегда терпеть не могла. Если бы я им нравилась, это значило бы, что я пела зря и жила зря. Причина ясна. Пусть скрежещут зубами. Были холопами, стали рабами, — написала Пугачева.

О ненавистниках Примадонны, возможно, знает журналистка Ксения Собчак, чей комментарий размещен под публикацией. По ее словам, «им нравятся те, кого назначили нравиться».

Об отъезде Пугачевой вместе с детьми Гарри и Лизой из РФ в Израиль стало известно 29 сентября. Автомобиль звезды был замечен на пути в аэропорт Внуково. Позднее эту информацию подтвердила NEWS.ru подруга певицы Любовь Аксенова, которая была портнихой артистки и шила ей сценические костюмы.

В Telegram-каналах также появились сообщения о решении Пугачевой продать элитный особняк в деревне Грязь за 1 млрд рублей. Утверждалось, что Примадонна вернулась из-за границы в Россию специально для того, чтобы совершить сделку по продаже недвижимости и забрать документы детей из школы.

16 сентября Минюст РФ внес мужа Пугачевой Максима Галкина в реестр физлиц-иноагентов. В графе «Иностранное финансирование» у телеведущего указана Украина. Сам артист заявил, что не занимается политической деятельностью и не получает денег с Украины, поэтому не считает себя иностранным агентом.

В свою очередь Пугачева призвала Минюст России включить в реестр иноагентов и ее. Артистка написала на своей странице в Instagram, что солидарна с супругом, назвала его «честным, порядочным и неподкупным патриотом России».