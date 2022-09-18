Пугачева призвала Минюст признать ее иноагентом вслед за Галкиным

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Алла Пугачёва

Певица Алла Пугачева призвала Минюст России включить ее в реестр иноагентов. Она написала на своей странице в Instagram (деятельность соцсети в РФ запрещена), что солидарна с мужем Максимом Галкиным, честным, порядочным и неподкупным патриотом России. Ранее он попал в список физлиц-иноагентов.

Прошу зачислить меня в ряды иноагентов моей любимой страны, ибо я солидарна со своим мужем, честным, порядочным и искренним человеком, настоящим и неподкупным патриотом России, желающим Родине процветания, мирной жизни, свободы слова, — заявила она.

16 сентября Минюст РФ внес Галкина в реестр физлиц-иноагентов. В графе «иностранное финансирование» у телеведущего указана Украина. Сам артист заявил, что не занимается политической деятельностью и не получает денег с Украины, поэтому не считает себя иностранным агентом. Он подчеркнул, что, несмотря на присвоенный ему Минюстом статус, продолжит шутить над политиками, чем занимается на протяжении 28 лет.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, ранее отметил, что Галкин «делал очень плохие заявления», но от Пугачевой он не слышал ни одного антироссийского заявления.