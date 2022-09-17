«Торговлей совестью не занимаюсь»: Галкин о присвоении статуса иноагента Галкин заявил, что не считает себя иноагентом из-за отсутствия финансирования Украиной

Российский певец Максим Галкин заявил, что не получает никакого финансирования из Украины, а потому не считает себя иностранным агентом, о чем рассказал на своей странице в Instagram (деятельность в РФ запрещена). Накануне Министерство юстиции России внесло его в реестр иностранных агентов ровно по этому поводу.

Министерство юстиции, искренность и честность не оплачивается у приличных людей, к которым я, надеюсь, отношусь. Я не продаю свое мнение и свои мысли и не покупаю чужие. Я торговлей совестью не занимаюсь, — подчеркнул Галкин.

Что касается политической деятельности, певец отметил, что не занимается и ей. В настоящее время он сосредоточен исключительно на политической сатире и других жанрах юмористической деятельности.

16 сентября Минюст РФ внес Галкина в реестр физлиц-иноагентов. В графе «иностранное финансирование» у телеведущего указана Украина.

Ранее адвокат Александр Бенхин предположил, что Максим Галкин может избежать серьезной ответственности за свои высказывания в адрес власти и соотечественников. По его мнению, формально артист ничего «суперплохого» не сказал.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что Галкин «делал очень плохие заявления», но от его супруги Аллы Пугачевой он не слышал ни одного антироссийского заявления.