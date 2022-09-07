Ничего «суперплохого» не сказал: адвокат оценил высказывания Галкина Адвокат Бенхин назвал маловероятными шансы Галкина попасть под статью

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Максим Галкин

Адвокат Александр Бенхин считает, что Максим Галкин может избежать серьезной ответственности за свои высказывания в адрес власти и соотечественников. По его словам, формально артист ничего «суперплохого» не сказал, приводит мнение юриста Teleprogramma.pro.

Речь идет о статье 207.1 УК РФ, которая предусматривает ответственность за недостоверную общественно-значимую информацию.

Ничего «суперплохого» Максим Галкин, в общем-то, не сказал. Что подпадает под действие этой статьи? Высказывания, представляющие опасность для жизни и здоровья граждан либо провоцирующие нарушение общественного порядка, — пояснил адвокат.

Формально, считает Бенхин, Галкин под эту статью не подпадает, так как его высказывания — это трактовка произошедших событий. Однако сам факт того, что артист не вернулся вместе с женой в Россию, говорит о том, что он чего-то боится.

Видимо, его кто-то проконсультировал и дал понять, что против него могут быть возбуждены дела. Получаются такие качели: наговорил Галкин много, но формально не очень жесткие вещи, в то же время он этого испугался и не приехал, — рассуждает адвокат.

Другое дело, отмечает юрист, — это замечание официального представителя Кремля Дмитрия Пескова о том, что россиянам с Галкиным «не по пути». И если одно из первых лиц государства говорит такие вещи, то к этому стоит прислушаться.

Единственное серьезное нарушение, единственный очень нехороший момент, насколько я понимаю, — это то, что Галкин открыл сбор денег в фонд помощи беженцам с Украины. Это уже возбраняется. Этого делать нельзя, — заключил Александр Бенхин.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не слышал ни одного антироссийского заявления от Аллы Пугачевой. При этом он подчеркнул, что о ее супруге Максиме Галкине он того же сказать не может.