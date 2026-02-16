Зимняя Олимпиада — 2026
16 февраля 2026 в 17:58

«Слетел с катушек»: депутат о бранной лексике Зеленского в адрес россиян

Депутат Шеремет объяснил ненормативную лексику Зеленского агонией

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Michael Bihlmayer/Keystone Press Agency/Global Look Press
Нецензурные высказывания президента Украины Владимира Зеленского в адрес россиян говорят о том, что он находится в агонии, заявил депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет. Ранее украинский политик использовал грубую лексику и призвал к высылке российских граждан из западных государств, передает РИА Новости.

Зеленский, видимо, слетел с катушек. Начинается его агония. Он уже не знает, что предпринять, чтобы хоть как-то навредить и создать сложность для России, — прокомментировал Шеремет.

Он подчеркнул, что попытки запугать Россию не имеют смысла и не принесут результатов. Кроме того, депутат считает, что Зеленскому необходимо обратиться за медицинской помощью, поскольку его психическое состояние и способность объективно оценивать действительность вызывают серьезные опасения.

Ранее состояние Зеленского вызвало беспокойство у кипрского журналиста Алекса Христофору. По мнению эксперта, украинский лидер на очередном интервью выглядел крайне уставшим, словно не спал несколько месяцев. Помимо этого, журналист обратил внимание, что в ходе беседы Зеленский неоднократно делал противоречивые заявления, включая ложные утверждения о потерях в украинской армии.

