Mash: Пугачева продает особняк в деревне Грязь за 1 млрд рублей

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Певица Алла Пугачева выставила на продажу элитный особняк в деревне Грязь за 1 млрд рублей, сообщает Mash. По информации Telegram-канала, Примадонна вернулась из-за границы в Россию специально для того, чтобы совершить сделку по продаже недвижимости, а также забрать документы детей — Гарри и Лизы Галкиных — из школы.

В данный момент в замке проживает внук Пугачевой музыкант Никита Пресняков. Пока что певице не удается найти покупателей замка, уточняет Mash.

Telegram-канал, ссылаясь на родителей одноклассников Гарри и Лизы, сообщает, что Пугачева во время последнего визита в школу потребовала от руководителей элитной Первой московской гимназии в Липках подготовить для нее личные дела, табели успеваемости, медицинские карты, сведения о грамотах и наградах детей. Сообщается, что документы и справки нужны певице для того, чтобы перевезти их в Израиль. Примадонна за один год обучения детей в этой школе отдавала больше 3 млн рублей.

Еще весной, вскоре после начала военной операции РФ на Украине Пугачева улетела с детьми и мужем Максимом Галкиным в Израиль. Журналисты писали, что семья поселилась на роскошной вилле площадью 650 квадратных метров в небольшом городке Кесарии. По данным СМИ, аренда жилья обходилась артистке в 1 млн рублей в месяц.

Риелторы оценили стоимость недвижимости Пугачевой и ее супруга в Подмосковье в один миллиард. Отмечается, что на территории замка также находятся бассейн, семейный театр со сценой, гостевой домик, хозяйственные помещения и подземный паркинг. Общая площадь объекта достигает 2,3 тысячи квадратных метров, а площадь участка — один гектар. Однако юрист и эксперт по недвижимости Герман Борисов заявил, что из-за расположения недвижимости её не смогут продать даже за 100 миллионов рублей. По мнению эксперта, замок не относится к числу элитной недвижимости.