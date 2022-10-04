«Просила не провожать»: подруга Пугачевой подтвердила ее отъезд из России Подруга Пугачевой подтвердила, что певица уехала из России

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Алла Пугачёва

Несколько дней назад народная артистка СССР Алла Пугачева покинула Россию вместе с детьми. Эту информацию NEWS.ru подтвердила подруга певицы Любовь Аксенова, которая была портнихой артистки и шила ей сценические костюмы. По словам Аксеновой, она знала об отъезде Примадонны в Израиль, но та попросила не провожать ее в аэропорт.

Я знала об отъезде, но Алла попросила не провожать ее. А в прошлый раз (весной 2022 года. — NEWS.ru) я провожала ее в аэропорт. В тот раз она поехала в Америку, потом в Израиль — там решала проблему со здоровьем. Какую именно, я не имею права говорить, — заявила Аксенова.

Подруга назвала Пугачеву очень хорошим и ранимым человеком. Она подчеркнула, что певица «пахала всю жизнь, эмоционально отдавая себя зрителю». По мнению Аксеновой, артистку задевает критическое отношение, которое возникло к ее семье после отъезда из России и слов Максима Галкина о спецоперации РФ на Украине.

Ей обидно за такое к себе отношение. Оскорбительно, унизительно. Столько эмоций отдавала людям! Ну а те, кто сейчас гадости пишет о ней, сами когда-нибудь могли бы, получив зарплату или гонорар, целиком эти деньги отдать в больницу врачам, чтобы они вытащили малознакомого человека? А Алла это делала! — утверждает Аксенова.

О возможном отъезде Аллы Пугачевой вместе с детьми Гарри и Лизой в Израиль стало известно 29 сентября. Автомобиль звезды был замечен на пути в аэропорт Внуково. Директор певицы Елена Чупракова комментировать информацию отказалась.

Позже в Telegram-каналах без ссылок на источники появились сообщения о решении Пугачевой продать элитный особняк в деревне Грязь за 1 млрд рублей. Утверждалось, что Примадонна вернулась из-за границы в Россию специально для того, чтобы совершить сделку по продаже недвижимости, а также забрать документы детей — Гарри и Лизы Галкиных — из школы. Как отмечалось в сообщениях, в данный момент в замке проживает внук Пугачевой, музыкант Никита Пресняков, так как певице пока не удается найти покупателей замка.