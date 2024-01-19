Пугачева или все дело в США? Почему Орбакайте начали «отменять» в РФ

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Кристина Орбакайте

Концерт певицы Кристины Орбакайте отменили в Улан-Удэ. Артистка планировала выступить перед местными жителями в марте с сольной программной «На бис!». Кто причастен к запрету мероприятия, при чем тут США и артистка Алла Пугачева?

Почему отменили концерт Орбакайте в Улан-Удэ

В Министерстве спорта и молодежной политики Бурятии 19 января сообщили, что выступление Кристины Орбакайте в Улан-Удэ не состоится. В ведомстве пояснили, что решение было принято на основании мнения общественности.

«Кристина Орбакайте не входит в список иностранных агентов, ее деятельность официально не запрещена в Российской Федерации, но учитывая мнение граждан и общественных организаций Бурятии — концерт артистки в Физкультурно-спортивном комплексе не состоится», — объяснили в министерстве.

Сама певица отмену концерта на настоящий момент не комментировала.

Как США могут быть связаны с отменой концертов Орбакайте

Против выступления артистки в Улан-Удэ 17 января выступили активисты организации «„Боевое братство“ Бурятии». По их словам, Кристина Орбакайте обладает двойным гражданством — России и США, в связи с чем они считают неправильным ее концерты на родине в период спецоперации.

«Люди с гражданством страны, которая сейчас выступает против России и развязывает конфликты, люди, которые живут в США, а в Россию едут только зарабатывать, не определившиеся со своей позицией по поводу СВО, не должны продолжать давать концерты и получать общественное одобрение», — говорилось в сообщении.

Точной информации о наличии у Кристины Орбакайте гражданства США нет. Известно, что американский паспорт есть у ее супруга — бизнесмена Михаила Земцова. Также их дочь Клавдия была рождена в Штатах. Как сообщает KP.RU, в собственности у исполнительницы есть дом на Манхэттене и квартира в элитном комплексе Майами — «Маджестик Тауэр Бэл Харбор».

По данным MK.RU, у певицы, помимо российского гражданства, есть также литовское — 20 лет назад в посольстве Литвы ей вручили местный паспорт, так как ее бабушка была литовкой.

Как Пугачева может быть связана с отменой концертов Орбакайте

Россияне поддержали отмену концерта Орбакайте в Улан-Удэ, а также призвали запретить ей выступать и в других городах РФ. По мнению пользователей Сети, несмотря на то что исполнительница никогда не высказывалась на тему спецоперации, она может разделять мнение своей матери, народной артистки СССР Аллы Пугачевой, которая назвала соотечественников «рабами и холопами».

«Если бы Орбакайте была патриоткой, давно бы поддержала СВО, а если молчит, значит думает так же, как Алла Пугачева и Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов)»;

«Хотела после выходок Пугачевой и ее мужа продолжить зарабатывать в России? Надеюсь, ее концерты отменят и в других городах»;

«Пусть вместе с Пугачевой выступает там, где живет», — отметили россияне.

Где в 2024 году должны пройти концерты Орбакайте

Согласно афише концертов Кристины Орбакайте, певица планирует дать несколько сольных концертов в российских городах. Ее выступления на настоящий момент запланированы в Санкт-Петербурге (3 марта), Красноярске (7 марта), Новосибирске (8 и 9 марта), Иркутске (12 марта), Чите (14 марта) и Хабаровске (18 марта). Стоимость билетов начинается от 1500 рублей.

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