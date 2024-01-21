Пугачева и Галкин: последние новости 21 января, где сейчас, слухи, критика

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/Агентство «Москва»

Народную артистку СССР Аллу Пугачеву и ее мужа юмориста Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) опять назвали предателями России. Где они сейчас, за что их снова ругают, есть ли те, кто поддерживает звездную пару?

За что Пугачеву и Галкина назвали предателями

Президент Федерации лыжных гонок РФ Елена Вяльбе назвала и юмориста, и певицу предателями. Она подчеркнула, что по телевизору вместо звезд хотелось бы чаще видеть спортсменов.

«К предателям никто не может относиться хорошо. Мы не друзья иноагентам. Вот как я отношусь к этим всем уехавшим артистам. Хотелось бы видеть вместо предателей спортсменов по телевизору. Сейчас спортсмены имеют очень мало рекламы на ТВ. Переизбыток Галкина и Пугачевой у нас был, а спортсменов так не показывают», — заявила Вяльбе в интервью Sport24.

Правда ли, что Пугачева причастна к бойкоту Киркорова

Как пишет MK.RU, Примадонна могла сыграть роль в «отмене» народного артиста России Филиппа Киркорова. Несколько лет назад поп-король игнорировал вопросы об их отношениях с Пугачевой, но после отъезда артистки певец начал говорить о ней в положительном ключе. Это не осталось незамеченным руководителями телеканалов и организаторами концертов.

Одним из моментов, когда Киркоров позитивно отозвался о Пугачевой, стало его недавнее выступление в Дубае — на тот момент поп-король уже посетил «голую» вечеринку блогера Анастасии Ивлеевой в «Мутаборе», после которой артиста стали массово «отменять». MK.RU подчеркивает, что в ОАЭ певец процитировал Примадонну со сцены.

По информации издания, в российском шоу-бизнесе уверены, что «злую шутку» с Киркоровым сыграло нескрываемое положительное отношение к Пугачевой после ее отъезда из РФ. Эту версию подтверждает актер и радиоведущий Гоген Солнцев (настоящее имя — Илья Солнцев).

«Филипп страдал после расставания с ней, а теперь и из-за нее. Роковая женщина для него: оставила след. Бывают такие отношения, к сожалению. Я, например, недавно собирался с Пугачевой дуэт записывать. Но после всех ее последних выходок даже и слышать о совместной песне не хочу», — заявил Солнцев в беседе с MK.RU.

Как связана смена элит с Пугачевой

Депутат Госдумы Андрей Гурулев заявил, что ожидает смены элит в России после «голой» вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой. По словам депутата, перемены уже идут, но этот процесс еще не все осознали.

«Я понимаю, что кто-то руки Пугачевой целует. И это народ сильно будоражит. Но сегодня уже все меняется. Вот взять эту порнографическую вечеринку, ну что, их раньше не было, что ли? Да были постоянно, но сегодня это высветилось. А почему? Потому что время пришло избавиться от этой гадости», — сказал Гурулев.

Где сейчас Пугачева и Галкин

Звездная пара больше месяца не раскрывает свое местонахождение. В декабре чета посещала Израиль, поскольку и юморист, и Примадонна были приглашены на юбилей лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).

После новогодних праздников, по информации KP.RU, Примадонна и шоумен вместе с детьми — двойняшками Лизой и Гарри — должны были переехать в Лондон. Но, как сообщил ведущий шоу «Сорян, это пранк» Сурен Каграманов, звезды отправятся на ПМЖ в США.

По данным KP.RU, у исполнительницы есть две квартиры в Нью-Йорке, одна из которых была оформлена на внука — музыканта Никиту Преснякова. За кем числятся другие апартаменты, неизвестно.

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