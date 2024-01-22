Киркоров не поздравит женщин с 8 Марта? Последние новости 22 января

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Филипп Киркоров

Имя народного артиста России Филиппа Киркорова исчезло с очередной афиши концерта, а суд взыскал с него миллионы рублей. Какие последние новости о поп-короле 22 января?

Откуда еще «вырезали» Киркорова

Как сообщает Telegram-канал Readovka, Киркоров, который 20 декабря посетил скандальную «голую» вечеринку блогера Анастасии Ивлеевой в столичном клубе «Мутабор», перестал значиться в списке артистов, которые выступят на концерте в честь Международного женского дня 8 марта в Москве. Как уточняет источник, имя поп-короля пропало как с афиши, так и сайта площадки, где состоится торжественное мероприятие.

«„Случайно“ забредший на скандальную вечеринку Ивлеевой певец Киркоров продолжает исчезать из списков артистов на крупных мероприятиях — так, на этот раз он пропал с афиши празднования 8 Марта в „Крокус Сити Холле“. Народный артист значился первым среди выступающих на мероприятии, а теперь не значится нигде — ни на афише, ни на сайте площадки, где проводится концерт», — пишет Telegram-канал.

В то же время представители «Крокус Сити Холла» в разговоре с Readovka подчеркнули, что Киркоров все еще может принять участие в этом концерте.

«Исчезновение короля российской поп-музыки с рекламных постеров и из списка артистов не гарантирует его отсутствия на концерте», — пишет ресурс.

Сколько суд взыскал денег с Киркорова

Столичный суд взыскал с Киркорова задолженность по налогам и сборам, сообщает Telegram-канал «Суды общей юрисдикции города Москвы». Как уточняется, суммы взыскания составила почти 8 млн рублей.

«Мировой судья судебного участка № 374 Таганского района г. Москвы, рассмотрев заявление о взыскании задолженности, вынес судебный приказ о взыскании с Киркорова Филиппа Бедросовича в пользу инспекции Федеральной налоговой службы № 9 по г. Москве задолженности за 2022 год по налогам и сборам в размере 7 972 985 руб. 00 коп. <...> А также государственной пошлины в доход бюджета города Москвы в размере 24 032 руб. 46 коп. <...> По состоянию на 22.01.2024 года судебный приказ в законную силу не вступил», — отмечается в сообщении Telegram-канала.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что Киркоров погасил задолженность в размере 12,3 млн рублей перед Федеральной налоговой службой. Речь шла об имущественном, земельном и транспортном налогах, а также начислениях по УСН. Отмечалось, что певец в экстренном порядке взялся за решение вопроса с налоговой после участия в «голой» вечеринке Ивлеевой.

«По нашим данным, долг по налогу на имущество у Киркорова был 7,3 млн рублей, по транспортному налогу — 253 тыс. рублей, по земельному налогу — 371 тыс. рублей, по УНС — более 4 млн», — писал SHOT 31 декабря.

Какой след Пугачевой нашли в бойкоте Киркорова

Как писал MK.RU, после отъезда певицы Аллы Пугачевой из России на фоне спецоперации Киркоров начал положительно отзываться об экс-супруге и даже процитировал ее во время своего недавнего выступления в Дубае. По данным издания, в российском шоу-бизнесе бытует мнение, что именно позитивные комментарии о Примадонне стали одной из причин бойкота, объявленного Киркорову.

С этой версией согласен актер и радиоведущий Гоген Солнцев (настоящее имя — Илья Солнцев). Он считает, что Киркорову не стоит говорить про Пугачеву, хотя поп-король, возможно, и скучает по бывшей жене.

«Алла так много всего совершила в последнее время, чего наш народ вряд ли ей сможет простить. Филипп страдал после расставания с ней, а теперь и из-за нее. Роковая женщина для него: оставила след. Бывают такие отношения, к сожалению. Я, например, недавно собирался с Пугачевой дуэт записывать. Но после всех ее последних выходок даже и слышать о совместной песне не хочу», — заявил Гоген в беседе с MK.RU.

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