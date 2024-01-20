«Рукопашка» морпеха, приговор бойцу СВО, отмена Галкина: что будет дальше

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Контрактника из Чечни Зайнди Такаева оправдали по делу об убийстве сослуживца, боец штурмового подразделения убил в рукопашной схватке солдата Вооруженных сил Украины, концерты юмориста Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) отменяют — такие новости стали самыми обсуждаемыми в СМИ и соцсетях. Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Почему присяжные оправдали участника СВО

Участнику СВО, обвиняемому в убийстве сослуживца, вынесли первый оправдательный приговор, пишет «Коммерсант». Шестеро присяжных Новочеркасского гарнизонного военного суда единогласно признали уроженца Чеченской Республики Зайнди Такаева невиновным в убийстве дагестанского контрактника Магомеда Шахбанова.

Судья, опираясь на решение присяжных, освободил Такаева из-под стражи и предоставил ему право на реабилитацию, сообщил адвокат, присутствовавший в суде. Прокуроры и представители уроженца Дагестана подали апелляцию в Южный окружной военный суд. По их мнению, на присяжных могли оказывать давление, что повлияло на их решение.

По сообщению «Коммерсанта», убийство было совершено вечером 6 июня 2022 года в Первомайске ЛНР. Такаев и Шахбанов отдыхали во дворе многоэтажки. Они сидели в беседке. Вместе с ними были контрактники Вагиф Мирзоев, Магомед Дибиров и две девушки Анастасия и София После ухода Мирзоева и Дибирова Такаев отошел в туалет, оставив в беседке свой автомат. Впоследствии по девушкам и Шахбанову был открыт огонь, рядовой получил пулю в голову.

По словам двух свидетельниц, Такаев выстрелил сзади в голову Шахбанову. Обвиняемый, в свою очередь, утверждает, что на него напали из кустов, когда он находился в уборной.

При этом сторона защиты считает, что показания девушек нельзя воспринимать всерьез.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Девушки даже не скрывали, что не видели стрелка, а их мнения о возможной причастности к убийству Зайнди Такаева были основаны на „ощущениях и последующем анализе произошедшего“», — заявил «Коммерсанту» один из адвокатов.

Судебное разбирательство продолжается. Прокуроры продолжают настаивать на виновности обвиняемого.

Как российский боец в рукопашном бою одолел солдата ВСУ

Мобилизованный в Якутии боец штурмового подразделения с позывным Куба ликвидировал на Донецком направлении в рукопашной схватке бойца ВСУ, еще одного взял в плен, а третий обнаруженный при проверке дома противник сбежал. В здании было темно, и россиянин не заметил украинских солдат, пока те не напали на него со спины, пишет РИА Новости.

«Я пока перезарядку автомата делал, он уже на спину залез — повалить меня. Я не успел перезарядиться. Все на адреналине было. <...> Бой на рукопашку пошел, кто быстрее. <...> Подрались чуть-чуть. Повалил его, за голову держал, потом нож достал. <...> Это у меня первый раз, до этого не доходило раньше. Но к этому надо быть подготовленным. Война — это война: могут в спину стрельнуть, могут со спины подойти. Лучше при себе иметь ножик», — цитирует агентство слова Кубы.

Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой предположил в беседе с NEWS.ru, что мобилизованный морпех из Якутии вышел победителем из схватки с тремя бойцами ВСУ благодаря навыкам рукопашного боя. Собеседник не исключил, что военный знал, что эта подготовка ему пригодится в критической ситуации. В Минобороны РФ не комментировали эту информацию.

«Хорошая физподготовка, знание рукопашного боя, он не ленился, понимая, что это когда-то ему пригодится в критической ситуации. Плюс, скорее всего, ему помог выйти победителем выброс адреналина. Молодец парень, таких бы побольше. Именно такими людьми гордится наша армия. Предположу, что бойцы ВСУ не ожидали, что получат отпор, думали, что это легкая добыча», — сказал Липовой.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Почему Галкина не хотят видеть на сцене за границей

Концерт Максима Галкина в городе Паттайя в Таиланде был отменен по запросу организаторов, сообщили ТАСС представители группы отелей Royal Cliff, где планировалось провести мероприятие. Менеджмент гостиниц не причастен к этому решению. В Royal Cliff добавили, что понимают «чувствительность культур» и придерживаются политического нейтралитета.

«Группа отелей Royal Cliff получила официальный запрос со стороны организаторов об отмене концерта Максима Галкина», — говорится в сообщении.

Концерты Галкина под названием «Прекрасное недалеко» должны были пройти в Паттайе и на Пхукете 24 и 25 января. Цены на билеты варьировались от 8,5 до 16 тысяч рублей. Однако незадолго до начала выступления были отменены.

Сам юморист в своем блоге в Instsgram (деятельность в РФ запрещена) похвастался полным солд-аутом в Вильнюсе. Галкин сообщил, что у него был запланирован один концерт на 6 марта, однако в связи аншлагом он решил дать еще одно выступление 5 марта.

Помимо этого артист анонсировал новый сольный концерт в Баку, который должен состояться 9 февраля. Галкин добавил, что это один из его любимых городов и призвал местных жителей прийти к нему на выступление. На официальном сайте юмориста выступления расписаны до августа. В рамках утра Галкин намерен посетить Юрмалу, Белград, Братиславу, Прагу, Тель-Авив, Стокгольм, Таллин и другие европейские города. Новости об отменах в Таиланде комик проигнорировал.

До этого правительство Объединенных Арабских Эмиратов оштрафовало шоумена на 100 тысяч дирхамов (2,4 млн рублей) из-за политических высказываний на концерте. Как сообщал Telegram-канал Mash, с проблемами с законом в Дубае также столкнулся украинский артист Андрей Данилко, выступающий под псевдонимом Верка Сердючка.

Позднее Mash заявил, что после санкции Галкин отказался выступать в Дубае. По данным канала, артист уже год не давал больших концертов в Эмиратах и вычеркнул Дубай и Абу-Даби из тура-2024, а также думал над тем, чтобы убрать из программы шутки о «плохих русских». Также сообщается, что идею не выступать в ОАЭ поддержали и местные организаторы, опасающиеся санкций за приезд артиста, который нарушает местные законы. Канал полагает, что Галкин таким образом стал персоной нон грата.

По информации СМИ, «череду отмен Галкина» начал Казахстан. Там в октябре прошлого года отменили сразу два выступления комика. Тогда власти республики объяснили решение ремонтными работами на концертных площадках.

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости Максим Галкин

aif.ru выяснил, что сообщения об отмене концертов юмориста не вызвали сожалений у пользователей Сети. Некоторые из них даже выразили благодарности властям ОАЭ и Таиланда.

«Сердечная благодарность властям ОАЭ и Таиланда!» — написала Елена К.

«Я никогда не любил его творчество и показ на экранах.. С одной стороны, если ему не нравится СВО и он открыто это высказал, то это его право, гарантированное конституцией. С другой, сыпать грязью на страну, где ты кормился у кормушки, лицемерно и низко», — считает Vitalijs Efimovs.

«Довыеживался, Максик! Не всем нравится льющееся из всех дыр дерьмо», — добавила Наталья Фролова.

Российский продюсер Павел Рудченко в разговоре с «Царьградом» заявил, что не стоит видеть руку Кремля в отмене концертов Максима Галкина, комика Руслана Белого (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и украинской певицы Светланы Лободы за границей. По словам эксперта, представители руководства азиатских и арабских стран не хотят портить отношения с Москвой, поэтому остро реагируют на антироссийские заявления со сцены.

«Арабские страны и в том числе Таиланд очень остро реагируют на всевозможные политические заявления и, опять же, не хотят портить отношения с Россией. Поэтому этим артистам ничего хорошего не стоит ждать именно в отношении выступления в странах арабского мира, это однозначно», — подчеркнул Рудченко.

Также стало известно, что проблемы с работой возникли у падчерицы Галкина. Так, концерт Кристины Орбакайте в Улан-Удэ отменили после обращения общественников, сообщили в пресс-службе Министерства спорта и молодежной политики Бурятии. Мероприятие должно было пройти в марте 2024 года.

«Кристина Орбакайте не входит в список иностранных агентов, ее деятельность официально не запрещена в Российской Федерации. Но, учитывая мнение граждан и общественных организаций Бурятии, концерт артистки в физкультурно-спортивном комплексе не состоится», — заявили в министерстве.

Этому предшествовало заявление Бурятского регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство». В нем предлагалось отказаться от проведения запланированного концерта артистки.

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