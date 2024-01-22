Составлен список звезд, заступившихся за Аллу Пугачеву

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Народная артистка СССР Алла Пугачева оказалась в немилости после отъезда из России вместе с супругом шоуменом Максимом Галкиным (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и двойняшками Лизой и Гарри. Остались ли у Примадонны союзники, заступающиеся за нее?

Что сказала о Пугачевой экс-директор Лободы

Бывший продюсер украинской певицы Светланы Лободы Нателла Крапивина во время своего YouTube-шоу назвала Примадонну «скифским золотом». PR-менеджер также приструнила тех, кто поливает грязью Пугачеву и позволяет себе оскорбления в ее адрес.

«Особенно смешно, когда я сталкиваюсь с тем, что мои в прошлом приятели, какие-то знакомые из шоу-бизнеса вдруг начинают сквернословить в отношении Аллы Пугачевой. Которая абсолютное „скифское золото“. <...> Те, кто еще недавно вздрагивал, когда за несколько километров слышал шорох шин приближающегося авто Аллы Борисовны, и даже боялся посмотреть в её сторону, сегодня сидят в эфирах и поносят ее», — заявила Крапивина.

Продюсер напомнила, что иногда Леонида Брежнева называют «мелким политическим деятелем в эпоху Пугачевой».

Как Лобода относится к Пугачевой

В 2019 году певица перепела хит Пугачевой «Живи спокойно, страна». Тогда в Сети появился ролик, где Примадонна «благословила» Лободу на выступления, намекнув, что именно она может стать ее преемницей.

В 2022 году Лобода поддержала Пугачеву после поста о «рабах и холопах». Под публикацией исполнительницы она написала: «Идеально сказано! Алла Борисовна, любим Вас!»

Лобода многократно во многих интервью подчеркивала, что уважает российскую Примадонну и ее супруга. Исполнительница хита «К черту любовь» считает, что Пугачева солидарна с мнением Галкина относительно СВО.

«То, что она уехала из России, это о многом говорит. То, что говорит Максим, — это все, что думает Алла Борисовна. Они говорят друг за друга всегда. В их семье говорят через Галкина», — уверена артистка.

По ее словам, сейчас она почти не общается с Пугачевой, но контактирует с Галкиным.

Чем Киркоров поплатился за поддержку Пугачевой

В сентябре 2022 года экс-супруг Примадонны Филипп Киркоров также заступился за певицу и призывал прекратить ее осуждать. Он напомнил, что артистка многое сделала для страны.

«Кто вы все такие, чтобы осуждать, обсуждать, комментировать Аллу Борисовну? <...> Она настолько там наверху! Она столько сделала для этой страны, что грех сейчас что-либо приписывать ей негативное!» — заявил тогда Киркоров.

Кроме того, в прошлом году певец опубликовал в соцсетях пост в защиту Примадонны и Галкина. По словам артиста, шоумен воспринял поступок коллеги как должное, а затем и вовсе принялся высмеивать его на своих зарубежных концертах.

«Не представляете, какой период я пережил. <...> Я получил по шапке по полной, потому что заступился за иноагента. <...> Не ожидал, что после этого всего Максим будет ездить и вот так оскорблять меня», — сказал Киркоров.

Актер и радиоведущий Гоген Солнцев (настоящее имя — Илья Солнцев) считает, что нескрываемое положительное отношение к Пугачевой сыграло «злую шутку» с Киркоровым. По мнению журналиста, такие высказывания могли стать причиной «отмены» поп-короля на российской эстраде.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Филипп Киркоров

«Зря Филипп говорит про Пугачеву. Понятно, что он ее не забыл. И, быть может, до сих пор скучает. Но Алла так много всего совершила в последнее время, чего наш народ вряд ли ей сможет простить. Филипп страдал после расставания с ней, а теперь и из-за нее. Роковая женщина для него: оставила след. Бывают такие отношения, к сожалению. Я, например, недавно собирался с Пугачевой дуэт записывать. Но после всех ее последних выходок даже и слышать о совместной песне не хочу», — заявил Солнцев в беседе с MK.RU.

Что Навка и Песков сказали о Пугачевой

В декабре олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка прокомментировала свое отношение к Примадонне. Спортсменка отказалась назвать певицу предательницей, заявив, что та уехала из России вслед за мужем.

«Алла Борисовна Пугачева поехала за своим мужем», — отрезала Навка, отвечая на вопрос журналиста РИА Новости, относится ли Примадонна к числу покинувших страну предателей.

В ноябре пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал временное возвращение Пугачевой в страну. Он отметил, что определение «родственник иноагента» не является и не должно являться именем нарицательным и любой гражданин России свободно приезжает на свою родину и выезжает за границу.

«„Родственник иноагентов“, во-первых, именем нарицательным не является и не должно являться. Второе — российские граждане выезжают в другие страны, работают там, возвращаются обратно в Россию, потом уезжают опять. Это постоянный процесс, так происходит во всех странах мира. И, естественно, любой российский гражданин — добропорядочный, законопослушный российский гражданин — он всегда свободно возвращается на свою родину Российскую Федерацию и также свободно ее покидает по различным целям, будь то туризм, желание какое-то время пожить где-то в другом месте. И так далее и тому подобное», — сказал Песков журналистам.

Читайте также:

«Идет подковерная борьба, правды не найти»: Соседов об увольнении с НТВ

Составлен список звезд, сделавших пластическую операцию

Богиня Джигурды, радость Шаляпина, поединок Барецкого: что будет дальше