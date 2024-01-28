Пугачева и Галкин: последние новости 28 января, где сейчас, слухи, критика

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Алла Пугачева и Максим Галкин

Народную артистку СССР Аллу Пугачеву упрекнули в звездной болезни, а юморист Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) существенно снизил гонорары после «отмены» за рубежом. Где сейчас звездная чета, какие последние новости о звездной паре?

Кто уличил Пугачеву в звездной болезни

Заслуженный артист РФ Александр Левшин, работавший с Примадонной в качестве гитариста, заявил, что артистка страдает звездной болезнью. По его словам, певица изменилась после обрушившейся на нее славы.

«Любовь — она как скала свалилась на нее. Это деньги, это пафос. Совсем другая какая-то жизнь, другой образ. Она перестала с нами ездить в автобусе, она стала ездить на лимузинах. У нее появился райдер, у нее появились охранники», — сказал Левшин в программе «ЧП. Расследование».

Кроме того, по словам Левшина, Пугачева затаила на него обиду после отказа быть ее «фаворитом». Музыкант считает, что долгое время певица искала поводы с ним «зацепиться» и отношения становились все более напряженными.

Правда ли, что Галкин понизил гонорары

Журналисты НТВ выяснили, что цены за корпоративные выступления шоумена уменьшились почти вдвое. Как сообщает телеканал, гонорар Галкина еще год назад составлял €120 тысяч, а теперь достиг отметки €75 тысяч.

О причинах такого решения неизвестно. С начала года у Галкина отменилось три мероприятия за рубежом: два в Таиланде, а также одно на Бали. После этого юморист опубликовал пост, в котором заявил, что к ситуации может быть причастна российская сторона.

Что сказали в РФ об «отмене» Галкина за рубежом

Политолог Сергей Марков призвал Галкина приехать в Донбасс и «встать на колени перед народом». Он подчеркнул, что против юмориста сыграла его политическая позиция.

«Галкин! Приезжай в Донбасс. Встань на колени перед народом и проси у него прощения за свою поддержку фашизма и геноцида», — заявил Марков.

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press Максим Галкин

Писатель и общественный деятель Захар Прилепин также не прошел мимо новостей об отмене концертов юмориста. По его словам, сложившаяся ситуация «показывает вполне себе серьезные возможности не самых весомых служб России на международной арене».

«Дали внутренний сигнал не потворствовать этим гражданам в их деятельности — и сопутствующие службы подключились. Не особенно даже стараясь. И гастрольные графики посыпались. Тут, помните, один сочинитель уверял, что Россия станет самой большой одиночной камерой в мире. С каждым днем эта шутка всё смешнее и смешнее выглядит. А ну как планета начнет ужиматься до размеров Израиля? Тогда как?» — поинтересовался писатель в своем Telegram-канале.

Представитель МИД РФ Мария Захарова не нашла в отказе властей Индонезии пускать Галкина в страну ничего удивительного. По ее словам, «никому не нужны проблемы, которые могут возникнуть с людьми, спонсирующими терроризм».

«Будьте уверены: российские дипломаты оперативно и полноформатно доводят до страны пребывания позицию своей страны, всего народа по теме СВО и всем связанным с ней вопросам», — подчеркнула она.

Лишат ли Пугачеву и Галкина званий

Депутат Госдумы Николай Валуев заявил, что Примадонну и ее супруга нужно лишать званий и титулов в России. Политик подчеркнул: «Русофобствующие — на выход».

«Защищать, если уж хотят, „богоизбранный“ народ. Звание можно и потерять — ибо народный от народа. От народа, который, чего уж там, для многих из них стал, по их же словам, быдлом (там много эпитетов). Почитайте их высказывания: Галкина, Пугачевой и т. д. Таких людей нужно лишать званий и титулов в России!» — сказал Валуев в разговоре со Sport24.

Где сейчас Пугачева и Галкин

Звездная пара второй месяц не раскрывает свое местоположение. В декабре супруги ездили в Израиль, где посетили день рождения лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).

После новогодних праздников, по информации KP.RU, артисты вместе с детьми собирались переехать в Лондон, однако, как сообщил ведущий шоу «Сорян, это пранк» Сурен Каграманов, Пугачева и Галкин отправятся на ПМЖ в Соединенные Штаты.

По информации KP.RU, у Примадонны есть две квартиры в Нью-Йорке, одна из которых была оформлена на внука — музыканта Никиту Преснякова. За кем числится другая жилплощадь, неизвестно.

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