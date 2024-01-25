Пугачева и Галкин: последние новости 25 января, где сейчас, слухи, критика

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Концерты юмориста Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) отменили в Таиланде, а народная артистка СССР Алла Пугачева может быть связана с «отменой» Филиппа Киркорова. Какие еще последние новости про супругов известны, лишатся ли они имущества в России?

Связана ли Пугачева с «отменой» Киркорова

По информации MK.RU, Алла Пугачева могла сыграть роль в «отмене» своего экс-супруга народного артиста России Филиппа Киркорова. Дело в том, что после отъезда певицы из России Киркоров начал положительно отзываться о ней и даже процитировал ее во время недавнего выступления в Дубае.

По данным издания, в российском шоу-бизнесе считают, что именно позитивные комментарии о Примадонне стали одной из причин «бойкота», объявленного музыканту после его участия в «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой.

Где были отменены концерты Галкина и почему

Концерт Максима Галкина отменили в городах Паттайя и Пхукет в Таиланде. Мероприятия должны были состояться 24 и 25 января соответственно.

«В Таиланде местные власти весьма жестко реагируют, если артисты допускают политические высказывания со сцены», — сообщил источник.

Помимо этого, недавно власти Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) оштрафовали комика на 100 тысяч дирхамов (примерно 2,4 млн рублей) за политические высказывания на концертах и корпоративах в Дубае. Артист негативно высказывался о России, а также на одном из выступлений продолжил за зрителями фразу украинских националистов.

Заберут ли у Пугачевой и Галкина имущество

В Госдуму внесли законопроект о конфискации имущества за распространение фейков о российской армии и еще ряд преступлений, если нарушившие закон действовали из корыстных побуждений или по найму.

Фото: Стрингер/NEWS.ru

Член комитета Государственной думы по безопасности Андрей Луговой отметил, что законопроект не направлен на VIP-персон, уехавших из РФ, в частности Аллу Пугачеву и Максима Галкина. Однако, по его мнению, конфискация их имущества послужила бы сигналом тем, кто хочет встать на путь предательства интересов своей страны.

«Законопроект не направлен против отдельных граждан, в том числе против тех, к кому есть повышенное внимание СМИ. Как известно, перед законом все равны, и Уголовный кодекс все должны чтить одинаково. В то же время, безусловно, восстановление справедливости, возбуждение уголовных дел, лишение почетных званий, конфискация имущества в отношении упомянутых лиц послужит сигналом всем, у кого закралась мысль встать на путь предательства интересов своего народа и своей страны», — сказал Луговой NEWS.ru.

Кто критиковал Пугачеву и Галкина

Композитор и музыкант Евгений Кобылянский надеялся, что Алла Пугачева «отменит» Максима Галкина. По его мнению, Примадонна должна была поступить по-другому в сложившейся ситуации.

«На мой взгляд, человек ее статуса и уровня должен был поступить по-другому. И, честно говоря, я надеялся на то, что она, „отменив“ свое нынешнее окружение — Галкина и остальных, — скажет: „Россия, я с тобой!“ Я предполагал, что она будет под российским флагом», — признался музыкант NEWS.ru.

Звезда «Универа» Алексей Гаврилов заявлял, что ему «неприятны» Пугачева и Галкин.

«Мне неприятны эти артисты, и мне даже не хочется их обсуждать и тратить свое время. Мне наплевать, что они сделали для страны в плане культуры. Галкин мне вообще никогда не нравился, это просто обычный пародист, актер эстрадного жанра. Кроме того что кривляться на сцене, он, наверное, ничего не умеет. Да, он кривлялся талантливо, но на этом все. Пугачева — женщина, которая неоднократно паразитировала на российской эстраде, пропускала через себя огромную плеяду артистов и зарабатывала на них, манипулируя. Я это все знаю изнутри. Видимо, Алла Борисовна считает, что раз ее песни слушают миллионы людей, то она может поливать грязью наше могучее российское государство. Но это не так. Собака лает — караван идет. Пусть лают дальше, а мощная Российская империя на всех парусах идет к свободе», — высказывался артист NEWS.ru.

Актриса Лариса Лужина изменила свое мнение о Примадонне после ее отъезда из РФ и критики соотечественников.

«Она тоже холопка, значит. Как была холопка, так и осталась. Я знаю Пугачеву. Все-таки мне казалось, что Алла — такая мудрая женщина, я ее считала умной. Человеком соображающим. А с этим заявлением про холопов и рабов что-то там переклинило у нее. Все мы из крепостных, господи, всю жизнь были и будем, тем более актеры», — говорила она.

Где сейчас могут находиться Пугачева и Галкин

Алла Пугачева и Максим Галкин больше месяца не раскрывают своего местонахождения. В декабре супруги ездили в Израиль, где посетили день рождения лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Максим Галкин, Алла Пугачева

После новогодних праздников, по информации KP.RU, артисты вместе с детьми собирались переехать в Лондон, однако, как сообщил ведущий шоу «Сорян, это пранк» Сурен Каграманов, Пугачева и Галкин отправятся на ПМЖ в США.

По информации KP.RU, у Примадонны есть две квартиры в Нью-Йорке, одна из которых была оформлена на внука — музыканта Никиту Преснякова.

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