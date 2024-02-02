Пригожин объяснил, почему у клана Пугачевой нет шансов вернуть влияние Иосиф Пригожин: клан Пугачевой не вернет влияние из-за перемен в продвижении

Клан певицы Аллы Пугачевой никогда не вернет власть, потому что клановость обесценена, продвижением артистов сейчас занимаются стриминговые площадки, заявил NEWS.ru продюсер Иосиф Пригожин. Он добавил, что таких влиятельных фигур в шоу-бизнесе, как Пугачева, раньше было немного.

Сейчас клановость обесценена. Какое-то время влиятельными были структуры, такие как «Русские радио» и другие радиостанции. Сегодня эти позиции занимают такие соцсети, как например, Яндекс, ВК, поэтому сегодня игроки и лидеры по продвижению — это стриминговые площадки. У каждого времени свои ресурсы и герои, способные решать те или иные вопросы, — сказал Пригожин.

Продюсер добавил, что раньше таких влиятельных, «ресурсных фигур» в шоу-бизнесе было немного, и отнес к ним также Иосифа Кобзона и Льва Лещенко.

Сегодня таких людей называют продюсерами. Они были в состоянии похлопотать за исполнителя, который попадал в поле зрения. Они были влиятельными в индустрии и в политике тоже. К ним прислушивались, и они могли многое, — отметил Пригожин.

Комментируя отношения своей жены, певицы Валерии, с кланом Пугачевой, Пригожин пояснил, что Аллы Перфиловой (настоящее имя артистки — NEWS.ru) там и не должно было быть, потому что так исторически сложилось.

Изначально ее там и не должно было быть. Предыдущий продюсер, бывший муж Шульгин, был категорически против, чтобы Валерия была в стае, и особенно в клане Пугачевой, — сказал он.

Пригожин неоднократно делал заявления в прессе о том, что Пугачева какое-то время «притесняла» его жену Валерию и просила, чтобы ее не приглашали на федеральные каналы.

Ранее концертный директор Сергей Лавров назвал имена тех, кто входил в клан Пугачевой. По его мнению, это Кристина Орбакайте с мужьями и детьми, семья Пресняковых, а также Александр Буйнов, Юдашкины, Борис Моисеев, Валерий Леонтьев.