Пугачева и Галкин: последние новости 3 февраля, где сейчас, критика

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Алла Пугачева и Максим Галкин

Певец Юрий Лоза заявил, что народная артистка СССР Алла Пугачева может вернуться в Россию, однако о ее возвращении на сцену речи не идет. Почему Примадонна не запоет, кто критикует певицу и ее супруга шоумена Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), правда ли, что у них был свой звездный клан?

За что раскритиковали Пугачеву

В разговоре с aif.ru Лоза отметил, что артистка не бросила курить, поэтому «как в молодости, уже не споет». Он отметил, что французская певица Мирей Матье, которая старше Пугачевой, поет в той же тональности, что и российская Примадонна, и находится в прекрасной вокальной форме в отличие от отечественной звезды.

«Она (Матье. — NEWS.ru) спит по 11 часов и без шарфика не выходит на улицу. Это отношение к жизни. А Пугачева жила полной жизнью и ни в чем себе не отказывала», — объяснил артист.

Лоза считает, что артистка не сможет вернуться на сцену не только из-за вокала. По его словам, Примадонна и ее песни уже не нужны отечественной публике.

«В Россию она, может, и вернется, но на сцену уже вряд ли. И какая нам разница, что делает бывшая певица? <...> Весь репертуар Пугачевой давным-давно разобран. Она как артистка с этими песнями уже и не нужна», — считает Лоза.

Почему Галкина не пустили на Бали

Представитель МИД Индонезии Лалу Мухаммад Икбал сообщил, что шоумену отказали во въезде из-за иммиграционных проблем. Ранее артист предполагал, что к этому может быть причастна российская сторона.

«По информации Главного управления иммиграции, отказ Максиму Галкину во въезде на территорию Индонезии был полностью обусловлен иммиграционными причинами», — сказал дипломат, слова которого приводит портал Detik.

Концерт Галкина на Бали должен был состояться 27 января.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Максим Галкин

Будут ли судить Пугачеву и Галкина

Агентство Bloomberg сообщило, что МИД РФ якобы «приказал» своим дипломатам за рубежом преследовать выступающих в поддержку Украины российских артистов и знаменитостей. После этого ТАСС обратился за комментарием в дипломатическое ведомство.

«Всех, кто финансирует или поддерживает киевский режим, надо не преследовать, а судить», — заявили агентству в МИД РФ.

Коснется ли эта мера Галкина, который осудил проведение спецоперации на территории Украины, неизвестно.

Что известно о клане Пугачевой

Концертный директор Сергей Лавров рассказал, что у Примадонны был свой клан. В него входили родственники Пугачевой, а также семья модельера Валентина Юдашкина, певец Александр Буйнов с женой, заслуженный артист РФ Борис Моисеев, продюсер Александр Доцман, а также звукорежиссер Александр Кальянов. К этому же кругу продюсер отнес пародиста Сергея Пенкина и композитора Валерия Леонтьева.

Лавров добавил, что существовал также «дальний» круг. В него входили те звезды, которым певица разрешала выступать с собой на «Рождественских встречах», сборных концертах с ее участием и на телевидении.

Продюсер Иосиф Пригожин считает, что в настоящий момент приближенные Примадонны не имеют прежней власти. По его мнению, клановость обесценена, поскольку продвижением артистов занимаются стриминговые площадки.

Где сейчас Пугачева и Галкин

В рамках гастрольного тура шоумен приехал в Австралию, где у него должен состояться концерт в Мельбурне, а 1 февраля прошло выступление в Сиднее. Недавно он публиковал видео из сиднейского парка и делился воспоминаниями о прогулке по нему. Фанаты не узнали артиста из-за фильтров и пошутили, что он заглянул в сад с молодильными яблоками. На опубликованном видео Галкин предстал без морщин.

Где сейчас находится Пугачева, неизвестно. В декабре она вместе с мужем посетила в Израиле юбилей музыканта Андрея Макаревича (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), после чего не публиковала посты и фотографии — только один раз она оставила комментарий под сообщением одного из знакомых.

По данным НТВ, из Израиля Пугачева и Галкин вернулись на Кипр, куда перебрались в конце октября 2023 года. После новогодних праздников, как сообщало KP.RU, артисты вместе с детьми намеревались переехать в Лондон, однако ведущий шоу «Сорян, это пранк» Сурен Каграманов заявил, что чета отправится на ПМЖ в США, где имеет недвижимость.

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