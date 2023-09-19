Составлен список российских звезд, поддерживающих Украину и Зеленского

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Чулпан Хаматова

После начала спецоперации и ввода санкций ряд российских артистов высказались в поддержку Украины. Кто из актеров, музыкантов и медийных лиц оказался на стороне Киева?

Кто из российских знаменитостей поддерживает Украину

Актриса Чулпан Хаматова после начала спецоперации на Украине эмигрировала в Латвию. Вместе с рядом руководителей российских некоммерческих организаций и благотворительных фондов она подписала обращение к президенту России Владимиру Путину с призывом о прекращении СВО. Открытое письмо также поддержала актриса Ксения Раппопорт.

Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) после начала СВО заявил, что покинул Россию в связи с рождением сына в Израиле. Однако позднее он осудил спецоперацию на Украине и раскритиковал соотечественников, которые поддерживают действия России.

Шоумен Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) 24 февраля 2022 года опубликовал в социальных сетях пост, в котором осудил проведение спецоперации на территории Украины. При этом юморист заявил, что не считает себя предателем родины.

После начала СВО музыкант Борис Гребенщиков (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) поддержал Украину и объявил об отмене всех концертов группы «Аквариум» в России «до лучших времен». В июне 2023 года артист был оштрафован на 50 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ — за слова, сказанные в интервью одному из израильских СМИ.

Рэпер Оксимирон (Мирон Федоров, внесен Минюстом РФ в список иноагентов) назвал спецоперацию «катастрофой и преступлением», высказался в поддержку Украины и в 2022 году уехал из России. В январе исполнителя привлекли к административной ответственности в виде штрафа в 70 тысяч рублей за публичные призывы к сепаратизму, которые прокуратура усмотрела в видеоклипе на песню «Ойда».

Журналист Юрий Дудь (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) в первые дни СВО опубликовал в социальных сетях пост, в котором выразил поддержку Украине и пожелал мира этой стране. После признания иноагентом в апреле 2022 года он покинул Россию.

Певица Монеточка (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) переехала в Литву после осуждения действий российской власти. Артистка провела серию концертов в поддержку Украины. Вырученные с выступлений средства исполнительница перевела в польский благотворительный фонд, который осуществлял продовольственную и правозащитную помощь украинским беженцам.

Кто из артистов открыто поддерживает Зеленского

Советская и латвийская певица Лайма Вайкуле в интервью украинской журналистке Наталии Мосейчук заявила, что поражена стойкостью и выдержкой президента Украины Владимира Зеленского.

«Зеленского знают все. Он просто герой в моих очах. Я не знаю сегодня человека, который хотел бы быть сегодня вместо него. Мне так страшно, что так много напряжения у Зеленского, что я каждый раз думаю: „Дай тебе Божье здоровье, дай тебе Божьи силы“. Вот мне кажется, что Украине есть чем гордиться. Прекрасный президент», — заявила Вайкуле.

Певец Андрей Данилко, также известный как Верка Сердючка, поддержал Зеленского после начала спецоперации. По мнению артиста, СВО сделала из главы Украины настоящего политика.

«Он перестал хотеть понравиться. То, что свойственно артисту. Политик должен думать о своем народе, если мы говорим о президенте. Владимир Александрович в этой ситуации ведет себя „по-пацански“», — считает Данилко.

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