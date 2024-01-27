Галкин объяснил причину отказа в выступлении на Бали Максим Галкин сообщил о запрете на въезд в Индонезию по просьбе властей РФ

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Максим Галкин

Шоумен Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) на своей странице в Instagram (деятельность в РФ запрещена) рассказал, что был вынужден отказаться от вытсупления на Бали, поскольку его не пустили в Индонезию. Артист утверждает, что он не прошел паспортный контроль из письма от правительства РФ с просьбой не пускать его в страну.

Как сообщил Галкин, за два дня до приезда в Индонезию ему одобрили рабочую визу. Отдельно он отметил, что документы, необходимые для проведения выступления 27 января, были в порядке. Но, по словам артиста, на паспортном контроле его развернули, сославшись на письмо от российского правительства.

Галкин пояснил, что письмо ему показали, но давать копию отказались. По его словам, транспортным и пограничным службам легче удовлетворить просьбу российских властей, чем разбираться в ее причинах.

Ранее Галкин высказался об извинениях народного артиста России Филиппа Киркорова после его участия в «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой. Во время концерта в Вене комик перепел известную композицию артиста «А я и не знал» на шуточный манер, подчеркнув, что «голый король потерял контроль и забежал не в ту дверь».

До этого первый зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Лугово заявил, что нет никаких оснований полагать, что судебная власть начнет сводить счеты с «условным Галкиным». Так он ответил на вопрос NEWS.ru о том, не станет ли новый закон о конфискации имущества за фейки об армии поводом для злоупотреблений.