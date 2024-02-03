«Брак» с Воробей, поддержка СВО, внебрачный сын: как живет Юрий Гальцев

Фото: Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

Юрий Гальцев

Заслуженный артист РФ Юрий Гальцев раньше постоянно появлялся на телевидении, однако в последние годы зрители все реже видят его на экранах. Как живет актер, что он говорил об СВО и личной жизни, как относится к Алле Пугачевой и Максиму Галкину (внесен Минюстом РФ в список иноагентов)?

Как Гальцев относится к СВО

Артист поддержал проведение российской военной операции на Украине. После начала СВО он начал ездить по госпиталям с выступлениями и общаться с ранеными бойцами.

«Я ездил туда не один раз. Для поднятия духа у парней. Ездил с моими актерами и музыкантами. Работали как могли. Но что мы можем сделать? Пели песни», — рассказывал артист в интервью Вячеславу Манучарову.

Актер подчеркивал, что не собирается уезжать из России. Свое решение юморист объяснил тем, что здесь у него мама, друзья, дети и работа.

Что Гальцев делал на Украине в нацистской форме

Юморист рассказал, что в 2008 году во время съемок фильма «Гитлер капут» ему пришлось примерить нацистскую форму. В перерыве артист вместе с коллегой Юрием Стояновым решил, не снимая костюмы, прогуляться по Львову, найти суши-ресторан и пообедать там.

В качестве шутки при заказе актеры изобразили немецкую речь. В ответ на это одна из посетительниц заявила, что рада «своим».

Как Гальцев отзывался о Пугачевой и Галкине

Несмотря на обрушившуюся на звездную чету критику, артист предпочел не осуждать ни бывшего коллегу по «Аншлагу», ни его супругу. Гальцев подчеркнул, что не имеет никакого права влезать в жизнь шоумена Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и народной артистки СССР Аллы Пугачевой.

«То, что сказала Алла Борисовна, считаю так: если бы все женщины были такими, — были бы самые счастливые мужья. Она как поет Розенбаум, и постирает, и пьяного примет, и помоет, и обмоет, и так далее. Я никого не хочу обижать, и никогда этого не сделаю. Придет время, найдутся люди, которые скажут. Я никого не хочу обвинять», — сказал Гальцев во время беседы с Манучаровым.

Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press Юрий Гальцев

Что известно о личной жизни Юрия Гальцева

Артист был дважды женат. Первой супругой Гальцева стала женщина по имени Светлана, в браке с которой родился сын Михаил. Актер сильно переживал, когда узнал, что наследник оказался наркозависимым, однако замалчивать проблему не стал — ездил в центр социальной адаптации и ресоциализации наркозависимых в Кургане, где общался с другими пациентами.

«Сейчас я увидел, что все сносно, все по-человечески. Конечно, есть проблемы, но это нормально, есть тяготы, есть выздоровление, но это все зависит от вас», — говорил Гальцев.

После рехаба Михаил начал вести здоровый образ жизни и закаляться. Сын подарил отцу двоих внуков — Юлию и Юрия.

Второй супругой артиста стала актриса Ирина Ракшина. В браке с ней родилась дочь Мария, которая сейчас работает фитнес-тренером.

В 2020 году поклонники заподозрили роман между Гальцевым и молодой актрисой после публикации фото в обнимку. На снимке артист обнимал незнакомку в неглиже, на плече у которой стоял его автограф. В подписи к фото актер признавался девушке в любви.

«Настя — актриса. И не только. Певица. Мама молодая. А я ей друг. Просто худрук. Всегда любуюсь, когда она на сцене. А я рядом. Люблю!» — описал свои чувства Гальцев.

СМИ также сообщали, что у юмориста есть внебрачный сын от актрисы Марии Насыровой, которому в этом году исполнится девять лет. Как писала KP.RU, актер «разрывается между двумя женщинами». Супруга Гальцева эти слухи не подтверждала.

«Мало ли что в жизни бывает, но мы с мужем не разводимся. У нас в семье все в порядке. Нет, муж не ушел из семьи», — отмечала она.

Последние 20 лет Гальцеву приписывают роман с коллегой Еленой Воробей. Сама артистка шутила, что их отношения — «самый загадочный брак».

«Нас с Еленой поженили после первого номера. Куда бы ни приезжал, все спрашивали: „А где твоя жена Лена?“», — вспоминал Гальцев в эфире программы «Привет, Андрей!».

Артисты рассказали, что однажды на Украине их хотели поселить в гостинице вместе в номере для новобрачных. Когда же юмористы потребовали два номера, портье просто решила, что «супруги» разругались.

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