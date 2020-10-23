Гальцева заподозрили в романе с молодой актрисой после фото в обнимку

https://static.news.ru/photo/587a5ca0-15b0-11eb-86d4-fa163e074e61_660.jpg Юрий Гальцев Фото: Zamir Usmanov/Russian Look/Global Look Press

Поклонники заподозрили роман между Юрием Гальцевым и молоденькой актрисой после публикации фото в обнимку. На снимке 59-летний заслуженный артист России нежно обнимает незнакомку в неглиже, на плече у которой стоит его автограф. А в подписи к фото клоун признаётся девушке в любви.

Настя — актриса. И не только. Певица. Мама молодая. А я ей друг. Просто худрук. Всегда любуюсь, она на сцене. А я рядом. Люблю! — описал в порывы вдохновения свои нежные чувства актёр «Аншлага».

Несмотря на пояснения, что речь идёт «просто» о профессиональных отношениях, поклонники Бандерлогина-Бачковского — одного из любимых персонажей Гальцева — сразу пришли к выводу, что у звезды эстрады — бурный роман. «Седина в бороду — бес в ребро», «Молодым везде у нас дорога», философски рассудили в комментариях пользователи, посоветовав юмористу «не смешить людей».

Ранее NEWS.ru сообщал, что российский артист эстрады и клоунады Юрий Гальцев представил в Санкт-Петербурге комедийную пьесу «Играем Фигаро». Постановка создана на основе пьесы Пьера де Бомарше «Севильский цирюльник».