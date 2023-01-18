Гальцев рассказал, как гулял по Львову в нацистской форме Гальцев рассказал о позитивной реакции жителей Львова на его нацистскую форму

Фото: kinopoisk

Кадр из фильма «Гитлер капут!»

Актер и юморист Юрий Гальцев рассказал в интервью YouTube-каналу «Эмпатия Манучи», как во время съемок на Украине ему пришлось переодеться в нацистскую форму. По его словам, местные жители реагировали на его внешний вид позитивно.

История произошла на съемках фильма «Гитлер капут!» во Львове в 2008 году. Гальцев с актером Юрием Стояновым в перерыве решили поесть суши, не снимая форму со свастикой. В качестве шутки при заказе актеры изобразили немецкую речь. В ответ на это одна из посетительниц заявила, что рада «своим».

Гальцев также ответил на вопрос, собирается ли он уезжать из России. По словам юмориста, таких планов у него нет, так как в России у него мама, друзья, дети и работа.

Ранее депутат Госдумы Сергей Колунов заявил, что государство должно прекратить выдачу грантов и субсидий на съемки фильмов, постановки спектаклей, организацию выставок и любых мероприятий, проводимых артистами, ведущими антироссийскую агитацию. Это же касается и писателей, выступающих против спецоперации, чьи книги должны быть ограничены в обороте. По словам Колунова, от «исхода предателей» не пострадают ни культура, ни шоу-бизнес, тогда как сами писатели и другие деятели искусства не смогут прожить без российских читателей, зрителей и поклонников и не найдут свою аудиторию на Западе.