Правда ли, что Алсу разводится? Кого считают разлучницей

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Алсу

В СМИ распространились слухи о разводе заслуженной артистки РФ Алсу (Алсу Абрамова) с супругом бизнесменом Яном Абрамовым. Кого считают разлучницей, что сказала певица о расставании с мужем?

Что известно об изменах мужа Алсу

Летом 2023 года в Сети появилась информация о расставании супругов. Инсайдеры сообщали, что певица разводится с предпринимателем из-за супружеской неверности. Кроме того, поклонники заметили, что на концерт Леонида Агутина артистка пришла без обручального кольца.

Спустя время директор Алсу прокомментировал информацию о ее разводе и слухах о неоднократных изменах Абрамова. Он отверг слухи, подчеркнув: никакого разлада не произошло.

«Я думаю, кроме ее самой или ее супруга вряд ли кто-то вам даст комментарий, который касается их личной жизни. Поверьте, там все в порядке», — сказал он «Газете.Ru».

Из-за долгого отсутствия совместных фотографий пары подписчики снова заподозрили бизнесмена в неверности. Ярлык разлучницы вешали на бывшую девушку Тимати, модель Анастасию Решетову. StarHit писал, что ее видели в компании Абрамова во время отдыха за границей. Кроме того, слухи о романе с предпринимателем подогревали романтичные подписи Решетовой к постам.

«На самом деле, по-настоящему любит не тот, кто громко кричит о любви, используя самые красивые эпитеты, а тот, кто тайно молится о тебе», — писала под одним из фото модель.

Сама Решетова была возмущена такими домыслами. В своих социальных сетях модель подчеркивала, что «разные идиоты» приписывают ей романы со «всеми подряд» из-за того, что она не афиширует личную жизнь.

«Сколько раз я говорила, что не буду транслировать свою личную жизнь на публику. Мне так спокойнее. В этом, конечно, есть минус: разные идиоты начинают мне целенаправленно приписывать всех подряд», — писала Решетова.

На фоне этих слухов пользователи начали сравнивать Алсу с моделью. Ответ артистки не заставил себя долго ждать.

«Когда сравниваете меня с кем-то, помните, что оригинал — это я. Подражая другим, мы обрекаем себя на второстепенные роли. Согласны?» — подписала Алсу фотографии.

Решетова не осталась в стороне и опубликовала пост, возможно, с намеком на комментарий певицы.

«Уверенность в себе — это не про то, когда ты заходишь куда-то, думая, что ты лучше всех. Это уже гордыня. Уверенность — это когда ты даже не задумываешься о том, чтобы себя с кем-то сравнить. Будьте увереннее в себе, независимо от внешних данных и возраста», — высказалась модель.

В любовницы Абрамова также записывали замужнюю телеведущую Викторию Лопыреву. Сама фотомодель отрицала связь с супругом Алсу и называла слухи об их романе бредом.

«Я уже привыкла читать о себе разный бред, обычно не комментирую, но последние „желтые новости“ не оставляют шанса промолчать. Вы что там курите, девушки? Или это грибы? Осторожнее, здоровье еще может пригодиться. Кому и для чего нужен был этот вброс про меня и Алсу, разбираться не хочу. Сериала не будет, расходимся», — высказалась телеведущая в личном блоге.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Алсу

Правда ли, что Алсу разводится с мужем

В октябре 2023 года подписчики заметили, что с безымянного пальца певицы пропало обручальное кольцо. «Экспресс Газета» писала, что у артистки появился другой: поводом для этих домыслов стал опубликованной Алсу снимок, на котором она обнимается с мужчиной. Лицо спутника в камеру не попало.

Сама же артистка прокомментировала слухи о расставании только в феврале 2024 года. Артистка выступила с живым концертом в студии шоу «Мурзилки Live» на «Авторадио», после чего дала небольшое интервью.

На съемках звезда появилась с кольцом на безымянном пальце и отметила, что День влюбленных будет отмечать в компании семьи. Кроме того, 14 февраля у нее запланировано выступление на «Празднике для всех влюбленных» в Кремлевском дворце

«Мы, артисты, все успеваем. Муж обычно дарит цветы, подарки. Но, если честно, он больше признает 8 Марта», — приводит слова Алсу eva.ru.

Читайте также:

Биковича «отменили» на Западе: какой роли лишился актер, что сказал

«Не такая уж зайка»: что известно о скандалах и жесткости Сергея Лазарева

Харламов проболтался: где Екатерина Ковальчук, почему расстались