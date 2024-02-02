Харламов проболтался: где Екатерина Ковальчук, почему расстались

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Гарик Харламов

Шоумен Гарик Харламов признал, что расстался со своей пассией Екатериной Ковальчук. Как это стало известно, когда они познакомились и какими были их отношения?

Что известно про расставание Харламова и Ковальчук

Признание Гарика Харламова прозвучало в шоу «Натальная карта» от «VK Видео». В выпуске таролог Олеся Иванченко обещала рассказать, какая женщина составила бы ему идеальную пару. Посмотрев карты, она заявила, что Харламову нужна пассия, которая могла бы «хитро и тонко» спорить с комиком.

«Где такую найти?» — задал вопрос Харламов.

Когда ведущая предположила, что карты могут говорить о его нынешней избраннице, Харламов объявил, что такой сейчас нет. Так артист впервые признал, что его отношения с актрисой Екатериной Ковальчук («Клипот», «Гусар», «Беспринципные») завершились. Причин расставания он не назвал.

Портал Popcake отмечает, что пара могла расстаться из-за детей.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Гарик Харламов и Катерина Ковальчук

«Поговаривают, что на этот раз причина расставания в том, что Гарик не хочет больше детей, а Катерина настаивала на совместном ребенке», — отмечается в публикации.

Ранее намек на расставание с комиком дала сама Ковальчук — как пишет 7days.ru, в январе 2024 года актриса рассказала, что долго отдыхала в Дубае, а потом поехала в США, в Кентукки, где некогда встретила «того, кто ее понимает», — коня по имени Тинкер.

Когда познакомились Харламов и Ковальчук

По данным «Газеты.Ru», Гарик Харламов и Екатерина Ковальчук встречались с 2020 года, их роман начался всего через месяц после развода Харламова с Кристиной Асмус. Они познакомились на съемках сериала «Гусар», в котором играли главные роли. Разница в возрасте между ними составляет 12 лет. Как отмечает Super, в первый раз резидент Comedy Club представил ее публике лишь в сентябре 2021 года — на открытии его закусочной в «Крокус Экспо».

Слухи о том, что Харламов и Ковальчук расстаются, ходили с 2022 года. «Газета.Ru» сообщала, что осенью комик говорил, что не готов вновь жениться, и даже называл себя «одиноким волком». В декабре стало известно, что Харламов продолжает жить в одном доме с Асмус и дочкой Настей. Однако в марте 2023 года Ковальчук показала, что празднует с комиком его день рождения, и сам шоумен в передаче Павла Воли подтвердил, что у него есть «лучшая на свете девушка Катя».

В апреле 2023 года Харламов говорил, что, «как только выдастся время, мы с Катей пойдем жениться», однако к лету слухи о расставании поползли вновь.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Гарик Харламов и Катерина Ковальчук

В ноябре 2023 года Харламов вновь признался, что не готов жениться на Екатерине, — по его словам, он боится идти в ЗАГС в третий раз и не готов к появлению у себя третьей тещи.

Как на самом деле зовут Гарика Харламова

На «Ошуительное хоу», которое ведет сам Харламов, пришли участники «Натальной карты» Дмитрий Журавлев и Олеся Иванченко. В ходе беседы вспомнили про покойных родственников — и Гарик признался, что после рождения его звали вовсе не Игорем.

«Мой дед — Игорь, его тоже Гариком всю жизнь звали. Когда я родился, дед умер. Я две недели был Андреем. Меня назвали Андрей, а потом умер дедушка и в честь него переименовали в Игоря», — признался Харламов.

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