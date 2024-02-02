«Ее нет»: Харламов намекнул на расставание с Ковальчук Харламов признался в отсутствии любимой девушки

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Гарик Харламов

42-летний комик Гарик Харламов в эфире шоу «Натальная карта» от «VK Видео» заявил об отсутствии у него любимой девушки. После слов ведущей-гадалки о том, что ему нужна красивая подруга с характером, шоумен заявил, что при встрече сразу узнает ее. Когда же предсказательница извинилась перед официальной девушкой артиста, актрисой Катериной Ковальчук, тот заметил, что извиняться не перед кем, потому что спутницы у него нет.

Где такую найти? — со смехом прокомментировал слова гадалки шоумен.

После этого ведущая предположила, что нынешняя подруга Харламова обладает необходимыми качествами, чтобы вести с ним интеллектуальную дуэль. Затем девушка извинилась в камеру перед Ковальчук за свои слова.

Ты сейчас извиняешься в пустоту. Ее нет, — сообщил артист.

Ранее Харламов поделило мнением, что «голая» вечеринка блогера Анастасии Ивлеевой по сравнению со спектаклями режиссера Константина Богомолова выглядела как утренник. Юморист предположил, что, вероятно, все извинившиеся звезды шоу-бизнеса шли на детский праздник с дресс-кодом Almost Naked (почти голые).



До этого Харламов заявил, что для хороших отношений с тещей нужно сильно любить жену. По его словам, все его отношения с матерями жен складывались прекрасно.